رئيسة المكسيك تحذر من عواقب وخيمة للرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن

حذرت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم، الأحد، من أن فرض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية بنسبة 25% على صادرات بلادها ستكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد الأمريكي.

وكتبت شينباوم في حسابها على منصة "إكس": "هذه الإجراءات الجمركية بنسبة 25% لها عواقب على كلا البلدين، لكنها ستكون ذات عواقب خطيرة جدًا على الاقتصاد الأمريكي، لأنها ستزيد بشكل كبير من تكلفة جميع السلع المصدرة من المكسيك إلى الولايات المتحدة".

وفي وقت سابق، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوامر تنفيذية بفرض رسوم جمركية على السلع القادمة من كندا والمكسيك والصين.

وستفرض الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 25% على جميع السلع الكندية باستثناء موارد الطاقة، والتي ستخضع لرسوم بنسبة 10%.

كما ستفرض رسوم بنسبة 25% على السلع المكسيكية، ورسوم إضافية بنسبة 10% على السلع الصينية بالإضافة إلى الرسوم الحالية المفروضة على الواردات الصينية.

وفي تعليقها على الأسباب الرسمية للعقوبات، وصفت شينباوم تصريحات البيت الأبيض حول وجود صلات بين الحكومة المكسيكية والجريمة المنظمة بأنها "غير مسؤولة بشكل فظيع" وافترائية، كما أكدت رفضها القاطع لأي تدخل أمريكي في الشؤون الداخلية للمكسيك.

وأكدت السياسية المكسيكية أن المكسيك لا ترغب في المواجهة وتريد التعاون مع الولايات المتحدة.