تعرف على القنوات الناقلة لبطولة السوبر بول الأمريكي

تقام بطولة السوبر بول في كرة القدم الأمريكية، فجر يوم الإثنين المقبل، على ملعب "سيزرز سوبر دوم" في "نيو أورلينز" بولاية "لويزيانا" الأمريكية، بين فريقي "فيلادلفيا إيجلز" و"كنساس سيتي شيفز".

ويُعد ملعب "سيزرز سوبر دوم" الأكثر استضافة لنهائيات السوبر بول عبر تاريخه، ويُعتبر فريق "كنساس سيتي شيفز: بقيادة المدرب "أندي ريد" الأكثر ترشيحًا للفوز في ظهوره السابع، في حين يطمح فريق "فيلادلفيا إيجلز" بقيادة المدرب "نيك سيرياني" لتحقيق المفاجأة في ظهوره الخامس في النهائي.

وتنقل قنوات SSC ومنصة شاهد الحدث الأهم في كرة القدم الأمريكية، مباراة السوبر بول من خلال تقديم تغطية حصرية للمشاهدين العرب.

وستستمتع الجماهير بمتابعة هذا الحدث الأكثر مشاهدة عبر قنوات SSC من خلال الاستوديوهات التحليلية مع نخبة من الخبراء والمعلقين الرياضيين. كما ستشهد فترة (Halftime Show) عرضًا موسيقيًا استثنائيًا بمشاركة الفنان "كندريك لامار" والفنانة "سولانا إمني رو"، بينما سيؤدي الفنان "جون باتيست" النشيد الوطني.