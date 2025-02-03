في الوقت القاتل| التعادل يحسم مواجهة روما ونابولي في الدوري الإيطالي

انتهت قمة الجولة في الدوري الإيطالي بين روما ونابولي بالتعادل الإيجابي 1-1، في مباراة شهدت إثارة حتى الدقائق الأخيرة.

سبينازولا يمنح نابولي التقدم في الشوط الأول

بدأ نابولي المباراة بقوة ونجح في افتتاح التسجيل مبكرًا في الدقيقة 29 عبر ليوناردو سبينازولا، الذي استغل تمريرة حاسمة من خوان جيسوس ليمنح فريقه التقدم قبل نهاية الشوط الأول.

روما يعود في الوقت القاتل

في الشوط الثاني، ضغط روما بقوة بحثًا عن هدف التعادل، ورغم المحاولات المتكررة، انتظر الفريق حتى الوقت المحتسب بدل الضائع ليخطف هدف التعادل في الدقيقة +90' 2 عن طريق أنخلينو، الذي سجل بعد تمريرة رائعة من أليكسيس سالماكرز، لتنتهي المباراة بتقاسم النقاط بين الفريقين.

بهذا التعادل، يستمر الصراع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، حيث يسعى كلا الفريقين لمواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة.