ads
الإثنين 03 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

في الوقت القاتل| التعادل يحسم مواجهة روما ونابولي في الدوري الإيطالي

جانب من المباراة
جانب من المباراة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

انتهت قمة الجولة في الدوري الإيطالي بين روما ونابولي بالتعادل الإيجابي 1-1، في مباراة شهدت إثارة حتى الدقائق الأخيرة.

سبينازولا يمنح نابولي التقدم في الشوط الأول

بدأ نابولي المباراة بقوة ونجح في افتتاح التسجيل مبكرًا في الدقيقة 29 عبر ليوناردو سبينازولا، الذي استغل تمريرة حاسمة من خوان جيسوس ليمنح فريقه التقدم قبل نهاية الشوط الأول.

روما يعود في الوقت القاتل

في الشوط الثاني، ضغط روما بقوة بحثًا عن هدف التعادل، ورغم المحاولات المتكررة، انتظر الفريق حتى الوقت المحتسب بدل الضائع ليخطف هدف التعادل في الدقيقة +90' 2 عن طريق أنخلينو، الذي سجل بعد تمريرة رائعة من أليكسيس سالماكرز، لتنتهي المباراة بتقاسم النقاط بين الفريقين.

بهذا التعادل، يستمر الصراع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، حيث يسعى كلا الفريقين لمواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة.

روما نابولى الدقائق الأخيرة الدورى الإيطالى قمة الجولة الوقت القاتل التعادل الإيجابي هدف التعادل تقاسم النقاط ترتيب الدوري