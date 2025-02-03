إصابة شخصين إثر حادث انقلاب موتوسيكل في البحيرة.. صور

أصيب شخصين بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، إثر انقلاب موتوسيكل كانا يستقلانه أسفل كوبرى دمنهور العلوى بدائرة مركز دمنهور بمحافظة البحيرة، وتم نقلهم إلي مستشفى دمنهور التعليمي للعلاج.

تلقى اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث سير أسفل كوبرى دمنهور العلوى على الطريق الزراعي السريع بدائرة مركز دمنهور ووجود مصابين.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين لمأمور مركز شرطة دمنهور انقلاب موتوسيكل مع نفسه أثناء سير قائده بسرعه زائدة.

أسفر الحادث عن إصابة كلا من " عطية الشحات عطية، 28 عامًا، ومقيم مركز دمنهور بنزيف بالمخ ومرافقه جمعة يوسف الكومي، 13 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج، تم نقل المصابين مستشفى دمنهور التعليمي للعلاج وجارى تقديم الإسعافات اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.