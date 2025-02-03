مارسيليا ينتصر على ليون في مواجهة مثيرة بالدوري الفرنسي

حقق أولمبيك مارسيليا فوزًا مثيرًا على ضيفه أولمبيك ليون بنتيجة (3-2) في مباراة قوية ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

شوط أول بلا أهداف وشوط ثانٍ مشتعل

لم يشهد الشوط الأول أي أحداث بارزة، حيث انتهى بالتعادل السلبي رغم المحاولات المتبادلة من الفريقين.

وفي الشوط الثاني، افتتح كورينتين توليسو التسجيل لصالح ليون في الدقيقة 53 بعد تمريرة من ريان شرقي، لكن مارسيليا رد بسرعة عبر هدف ماسون جرينوود في الدقيقة 61 بعد صناعة من أمين جويري، ليعيد المباراة إلى نقطة البداية.

وفي الدقيقة 64، واصل مارسيليا ضغطه وتمكن أدريان رابيو من إضافة الهدف الثاني بعد تمريرة رائعة من بيير إميل هويبيرج. إلا أن ليون لم يستسلم، وتمكن قائده ألكسندر لاكازيت من تعديل النتيجة في الدقيقة 72، لتصبح المباراة أكثر إثارة.

قبل نهاية المباراة، خطف لويس إنريكي هدف الفوز لمارسيليا في الدقيقة 85 بعد تمريرة حاسمة من بول ليرولا، ليحسم النقاط الثلاث لصالح فريقه.

مارسيليا يعزز موقعه في الدوري

بهذا الفوز، يرفع مارسيليا رصيده في جدول الترتيب، بينما يواصل ليون البحث عن تحسين نتائجه في المباريات المقبلة.