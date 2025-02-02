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الإثنين 03 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

المصري البورسعيدي يضم چون إيبوكا لاعب سيراميكا

الللاعب چون ايبوكا
الللاعب چون ايبوكا
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اعلن النادي المصري البورسعيدي ضم اللاعب چون إيبوكا لاعب نادي سيراميكا كليوباترا ضمن انتقالات يناير الشتوية " الميركاتو الشتوي".

وأغلق فريق المصري البورسعيدي، صفحة مباراته الآخيرة أمام زد في الدوري المصري الممتاز ، والتي انتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق.

ويستعد المصري في الفترة الحالية للاهتمام بمباراته المقبلة أمام وادي دجلة في دور الـ 32 من بطولة كأس مصر والمقرر إقامتها يوم 4 فبراير المقبل .

 

وكان المصري ودع بطولة كأس مصر نسخة الموسم الماضي، عندما خسر في الدور نصف النهائي أمام بيراميدز، بعد الهزيمة بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4ـ3، حيث كان الوقت الأصلي للمباراة انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وجاءت مباريات المصري البورسعيدي في شهر فبراير كالتالي:

4 فبراير "المصري ووادي دجلة في دور الـ 32 كأس مصر"

8 فبراير "المصري والاتحاد السكندري بالجولة 12 في الدوري"

12 فبراير " المصري والبنك الأهلي في الجولة 13 بالدوري"

18 فبراير "المصري وغزل المحلة في الجولة 14 بالدوري"

22 فبراير "المصري والإسماعيلية في الجولة 15 بالدوري"

27 فبراير "المصري وسموحة في الجولة 16 بالدوري"

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