المسلماني يقرر عودة برنامج "قال الفيلسوف' بحفل تكريم كوكب الشرق بماسبيرو

أكد الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام خلال حفل تكريم أبطال مسلسل أم كلثوم الذي أقيم مساء اليوم بماسبيرو على عوده برنامج قال الفيلسوف الذي تقدمه الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز جاء ذلك خلال تكريم الفنانة سميرة عبد العزيز بحفل أم كلثوم الذي أقيم بماسبيرو بحضور جميع أبطال العمل.



تجدر الإشارة إلى أن حفل تكريم ابطال مسلسل كوكب الشرق ام كلثوم أقيم فى الساعة السابعة مساء اليوم بماسبيرو احتفالا بمرور ٢٥ عاما على إنتاجه من قبل التليفزيون المصري.

امتلأ مسرح التليفزيون بالدور السابع بالبهجة والسعادة بسبب عودة ماسبيرو حيث استطاع حفل تكريم ابطال مسلسل أم كلثوم جمع كبير من رواد ماسبيرو إذاعة وتليفزيون ونجوم وفنانين السينما والتليفزيون المصري وشخصيات عامه من مشاهير المجتمع.

تضمن الحفل تكريماً لأسرة مسلسل أم كلثوم بمناسبة مرور ٢٥ عاماً علي إنتاجه من قبل التليفزيون المصري. كما تضمن حفلاً غنائياً لروائع كوكب الشرق احيته الفنانة ريهام عبد الحكيم .

شهد الحفل تكريم اسرة ام كلثوم وتكريم الموسيقين الذين رافقوا كوكب الشرق ومنهم الفنان فاروق سلامة عازف الأكورديون والموسيقار الدكتور رضا رجب والمايسترو عمر فرحات

وبمناسبة مرور ٢٥ عام علي انتاج واذاعة مسلسل ام كلثوم تم تكريم نجوم العمل منهم المخرجة انغام محمد علي وبطلة المسلسل في مرحلة الطفولة " سهر الصايغ " والمطربة ريهام عبد الحكيم والتي قامت بغناء اغاني مسلسل ام كلثوم وهي صغيرة وقامت ايضاً بالتمثيل وبطلة مسلسل ام كلثوم الفنانة صابرين والفنانة سميرة عبد العزيز التى قامت بدور والدة ام كلثوم باحداث المسلسل.

وعقّب الإعلامي احمد المسلماني بانه سيعاد اذاعة برنامج "وقال الفيلسوف " تقديم الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز وتم تكريم الفنانة نادية رشاد قدمت دور منيرة المهدية والفنان عبد العزيز مخيون قام بأداء شخصية موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب باحداث المسلسل والفنان كمال ابو رأيه قام باداء شخصية الشاعر احمد رامي والفنان أشرف ذكي نقيب المهن التمثيلية وقدم دور الشرف بالمسلسل والفنان صبري فواز قدم شخصية الملحن بليغ حمدي وللاسف " لم يحضر " كما تم تكريم الفنان محمد ابو داود وقدم دور الموسيقار حسن الحفناوي والفنانة منال سلامة والفنان أيمن عزب وقدم دور الموسيقار رياض السنباطي

والفنانة ميرنا وليد التى قدمت دور روحية والفنان احمد شاكر عبد اللطيف والفنان هاني كمال وجسد دور الموسيقار الحفناوي والفنانة سامية عبد العزيز وعماد وليام واحمد هلال مديرا التصوير والمخرج المنفذ عصام شعبان والملحن الكبير الراحل عمار الشريعي والذي قدم الموسيقي التصويرية للمسلسل وتسلمته الاعلامية ميرفت القصاص

وجرى تكريم خاص للمولف الراحل محفوظ عبد الرحمن تسلمته الفنانة سميرة عبد العزيز

وفى نهاية الحفل تم التقاط صورة تذكارية بحضور رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ومجدي لاشين الأمين العام ورئيس القنوات المتخصصة أسامة البهنسي مع كل المكرمين وابطال المسلسل.