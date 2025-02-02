التنسيقية تشارك في اليوم العاشر لمعرض الكتاب.. وتشهد توقيع كتابين لأعضائها

واصل أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مشاركتهم في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56، وذلك في يومه العاشر.

وشهدت التنسيقية اليوم الأحد، حفل توقيع كتاب "المرأة فى عقل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.. رسالة إلى المستقبل" للدكتور السيد رمزي، وكتاب "ضربة البداية" للدكتور محمد محرم.

وعلى مدار اليوم استقبل مقر التنسيقية في معرض الكتاب بجناح عصير الكتب عدد من شباب الجامعات رواد المعرض.



وتستمر التنسيقة في تنظيم فعاليات يومية حتي ختام معرض القاهره الدولي للكتاب.

وتأتي مشاركة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في معرض القاهرة الدولي للكتاب بجناح عصير الكتب بصالة ٢.

وشهد معرض الكتاب إقبالًا جماهيريًا كبيرًا في كافة قاعات المعرض، بالإضافة إلى انطلاق الفعاليات الثقافية والفنية للمعرض، وكان الشباب في صدارة المشهد على مدار اليوم

ويشارك أربعة عشر عضوًا من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بـ16 إصدار جديد بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56 خلال الفترة من 23 يناير الماضي حتى 5 فبراير الجاري.