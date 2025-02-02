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الأحد 02 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في «البوابة».. الرئيس يناقش مع وزير الدفاع الكويتي القضايا الإقليمية واتفاق التهدئة بغزة

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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة» الصادر بتاريخ الاثنين 3 فبراير 2025، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

الرئيس يناقش مع وزير الدفاع الكويتى القضايا الإقليمية واتفاق التهدئة بغزة

السيسي: حريصون على علاقات استراتيجية مع الكويت.. الشيخ فهد يوسف يشيد بجهود القاهرة فى التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار

إسرائيل تستأنف مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة

نتنياهو فى واشنطن للقاء ترامب.. ومناقشة الانتصار على حماس.. والحرب ضد المحور الإيرانى

جرائم المستوطنين فى القدس.. اقتحامات للأقصى وحرق مسجد

تعيين الجنرال إيال زامير رئيسا لأركان جيش الاحتلال

استشهاد  5 أشخاص بينهم شاب صغير فى الضفة الغربية

اتفاق مصرى جيبوتى على العمل المشترك لضمان استعادة حرية الملاحة فى البحر الأحمر

الصومال: غارات جوية أمريكية تقتل شخصيات رئيسية فى داعش

مقتل أكثر من 50 شخصا جراء قصف ميليشيات الدعم السريع لسوق فى أم درمان

19 قتيلا خلال اشتباكات بين موالين لتركيا وقوات يقودها الأكراد

البوابة
إسرائيل البوابة غزة وقف اطلاق النار الكويت اتفاق غزة الضفة الغربية جيش الاحتلال القدس