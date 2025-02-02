خالد جلال ناعيًا المنشد عامر التوني: شخصية فنية لا تنسى

نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع المسرح، الفنان المنشد الدكتور عامر التوني، مدير مركز الإبداع الفنى بقبة الغوري ومؤسس فرقة المولوية المصرية، الذي رحل عن عالمنا اليوم الأحد .

وقال المخرج خالد جلال، لقد رحل الدكتور عامر التوني بعد أن ترك إرثا فنيا فى مجال الإنشاد الصوفي، سيظل فى قلوبنا جميعا، وتذكره الأجيال جيلا بعد جيل، فهو بحق شخصية فنية لا تنسى، رحم الله الفقيد وتغمده برحمته الواسعة وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان .

وشارك الفنان عامر التوني بنجاح كبير مع فرقة المولوية، فى أكثر من نسخة لبرنامج "هل هلالك" الذى ينظمه قطاع المسرح كل عام خلال شهر رمضان، كما شارك فى العديد من فعاليات ملتقى الهناجر الثقافي الذى ينظمه القطاع شهريا بمركز الهناجر للفنون .

يشار إلى أن الفنان الدكتور عامر التوني، قد أسس فرقة المولوية المصرية بهدف تسليط الضوء على التراث المولوي المصري ونشره عالميًا، مع الحفاظ على خصوصية الهوية الثقافية والفنية المصرية.