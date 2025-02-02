"بقوة شبابنا هنبني مستقبلنا" مؤتمر لريادة الأعمال والإبتكار بمستقبل وطن أبو قرقاص

نظم حزب مستقبل وطن أمانه أبو قر قاص مؤتمراً حاشد لريادة الأعمال والإبتكار شاركت به أمانات الشباب - ريادة الأعمال - التدريب والتثقيف - المتابعة "بهدف استمرار جهود حزب مستقبل وطن في بناء وعى الشباب وتأهيلهم وإعدادهم لسوق العمل.

وذلك تحت إشراف النائب محمد نشأت العمدة أمين المحافظة وحضور وليد عبد القوي أمين تنظيم المحافظة و د.عمرو سليمان أمين ريادة الأعمال د. ضياء السيد أمين الشباب بأمانة المحافظة محمد أبو الفتوح أمين مركز أبوقرقاص والقيادات التنظيمية بأمانةالمحافظة و أمانة أبوقرقاص ومئات الشباب والفتيات.

خلال المؤتمر تم تناول مجهودات حزب مستقبل وطن في بناء وعي الشباب وتأهيلهم لسوق العمل وتم استعراض أهم المبادرات والفاعليات التي قام بها الحزب في هذا الشأن منها مبادرة " ريادة " و"مؤتمر شباب الصعيد" الذي تم تنظيمة بمحافظة المنيا خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٤ وكذلك كيفية الاستفادة من مخرجات مؤتمر شباب الصعيد

وألقى أمين ريادة الأعمال محاضرة أوضح بها أهمية ريادة الأعمال والإبتكار كمحركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي والاجتماعي في مصر.

وفي الختام تم توزيع شهادات اجتياز الدورات التدريبية التي تمت خلال شهر يناير " تنمية بشرية - دورة icdl"علي الشباب المشاركين .

يأتي هذا المؤتمر تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة الإهتمام بالشباب وبناء وعيهم

وإتاحة الفرصة لتمكينهم وذلك في إطار خطة الحزب التي تهدف لتأهيل وتمكين الشباب وإعداد جيل من الشباب قادر على تحمل المسؤولية والحفاظ على مقدرات الوطن والمشاركة بفاعلية في بناء الجمهورية الجديدة .

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