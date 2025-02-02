عبدالرحيم علي ينعى الدكتور سامي عبدالعزيز عميد كلية الإعلام الأسبق بجامعة القاهرة

الأحد 02/فبراير/2025 - 10:18 م

نعى الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير مؤسسة «البوابة نيوز»، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور سامي عبدالعزيز الذي وافته المنية اليوم الأحد.

وقدم «علي» خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، سائلًا المولى عز وجل أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم عائلته وذويه الصبر والسلوان.

وكانت كلية الإعلام بجامعة القاهرة، أعلنت منذ قليل عن وفاة الدكتور سامي عبدالعزيز عميد كلية الإعلام الأسبق بجامعة القاهرة، بالإضافة إلى كونه أستاذًا بقسم العلاقات العامة والإعلان، كما يُعد أحد أكبر الخبراء البارزين في مصر والوطن العربي في مجال الاتصالات التسويقية المتكاملة منذ أكثر من 30 عامًا.

وكتبت إدارة الكلية عبر صفحتها: «بمزيد من الحزن والأسى تنعى كلية الإعلام - جامعة القاهرة الأستاذ الدكتور سامي عبد العزيز الأستاذ بقسم العلاقات العامة والإعلان، والعميد الأسبق للكلية، تغمده الله بواسع رحمته وجعله في جنات النعيم».