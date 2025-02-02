طعنة في القلب.. سوداني يطعن زوج شقيقته

فى أحد أحياء المنيرة الغربية بمحافظة الجيزة، حيث تتجاور البيوت وتتشارك العائلات همومها، لم يكن أحدٌ يتوقع أن يتحول خلاف عائلى بسيط إلى مأساة لا تُنسى.

كان "أزهري" شاب يحمل جنسية دولة السودان، رجلًا فى الأربعين من عمره، يمر بأيام صعبة بعدما فقد عمله، لم يكن يتحمل فكرة أنه أصبح عاطلًا عن العمل، وكانت والدته تزيد من ضغوطه اليومية بالتوبيخ المستمر، تلومه على فشله، وتذكّره بأنه أصبح عبئًا على العائلة. فى أحد الأيام، احتدّ النقاش بينهما، ارتفع صوت الأم، وارتفع صوت "أزهري"، وكاد الغضب يحرق كل شيء.

فى تلك اللحظة، قرر "متوكل"، زوج شقيقته يحمل نفس جنسيته، التدخل كان رجلًا هادئًا، يحاول دائمًا حل المشاكل بالعقل والحكمة، لكنه لم يكن يعلم أن تدخله هذه المرة سيكلفه حياته، كان المتهم فى حالة لا تسمح له بالاستماع، شعر أن الجميع ضده، أن العالم كله يهاجمه، وأن صهره لم يأتِ للتهدئة بل لإذلاله أكثر ومع اشتداد الجدال، اختلط الغضب بالعجز، واظلمت عيناه بالكراهية.

وفى لحظة جنون، اندفع إلى المطبخ، أمسك بسكين حاد، وعاد إلى الغرفة حيث كان زوج شقيقته يحاول تهدئة والدته لم يتردد، ولم يفكر، بل اندفع وطعن الرجل فى صدره بقوة، طعنة واحدة أسقطته مصابا ولاذ المتهم بالفرار.

وكانت قد ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على شاب يحمل جنسية دولة السودان المتهم بالشروع فى قتل زوج شقيقته يحمل نفس جنسيته، بسبب خلافات أسرية بالمنيرة الغربية.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى تفيد باستقبال شاب يحمل جنسية دولة السودان مصاب بطعنة نافذة وادعاء تعدى آخر ومقيم بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص وسؤال المصاب أفاد بأنه عقب نشوب مشاجرة بين حماته ونجلها لترك الأخير العمل تدخل لفضها فقام شقيق زوجته بطعنه بسلاح أبيض محدثا إصابته.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات والتى أمرت بحبس المتهم ٤ أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات.

