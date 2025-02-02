متحدث الوزراء يكشف تفاصيل لقاء رئيس الحكومة بالمسؤولين عن الحوار الوطني

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالمستشار محمود فوزي وزير الدولة للشؤون النيابية وضياء رشوان مسؤول الحوار الوطني في إطار حرص رئيس الوزراء على المتابعة واستمرار النقاش حول أبرز قضايا العمل والشأن العام.

وقال "الحمصاني" في اتصال هاتفي مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء اليوم الأحد، إنه تم استعراض الجهود التي تتم على مستوى الحوار الوطني في القضايا المختلفة، حيث تم عقد جلستين لمناقشة قضايا الأمن القومي في ضوء التصورات الأخيرة.

وأضاف "أنه كان هناك تأكيد ودعم كامل لموقف القيادة السياسية والإشادة بالموقف الحازم لحقوق الشعب الفلسطيني ومتابعة ما يتم مناقشته وننتظر خلال الفترة المقبلة وضع مقترحات للتعامل مع كافة السيناريوهات المختلفة، حيث كان هناك أولويات وقضايا يتم مناقشتها خلال الحوار الوطني وصدرت بعض التوصيات وجاري تنفيذها، وسيتم عقد اجتماع خلال الأيام القليلة المقبلة لمتابعة ما تم دراسته".

ومن ناحية أخرى أشار إلى اجتماع رئيس الوزراء، بإحدى المجموعات الاستشارية المعنية بالشؤون السياسية، موضحًا أن الاجتماع كان على درجة كبيرة من الأهمية في إطار التشاور حول التطورات الإقليمية خاصة ما يتعلق بقطاع غزة والتعامل مع التطورات التي نشهدها على المستوى الدولي وكيفية الحفاظ على المصالح المصرية، وكذلك لقاء رئيس الحكومة بمسؤولين من دولة الإمارات لمتابعة الاتفاقيات والمشروعات التي يتم تنفيذها وهناك العديد من المشروعات والمجالات الاستثمارية الجديدة.

