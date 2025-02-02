بسبب فيلم إباحي "رحمة" تقتل شقيقها الصغير في أوسيم

فى منزل بسيط بمنطقة أوسيم بمحافظة الجيزة، كانت الحياة تسير على وتيرتها المعتادة، عائلة متوسطة الحال، أب وأم يسعيان لتأمين حياة كريمة لطفليهما، رحمة، الفتاة التى اقتربت من إتمام عامها السابع عشر، وأخيها الصغير أحمد، صاحب العشر سنوات، الذى كان بمثابة النسمة التى تملأ المنزل بالحياة والمرح.

لم يكن أحد يتخيل أن هذا المنزل، الذى طالما احتضن ضحكات الطفولة، سيصبح مسرحًا لجريمة تهز القلوب وتترك ندبة لا تُمحى فى تاريخ العائلة.

بداية الحكاية

كانت "رحمة" فتاة هادئة، متفوقة فى دراستها، لكنها تحمل فى داخلها الكثير من التناقضات التى لا يدركها أحد، كانت تعيش فى عالم خاص، تحاول الهروب من قيود الواقع باللجوء إلى هاتفها.

حيث غرقت فى عالم لم يكن من المفترض أن تدخل إليه حيث انساقت وراء شهواتها ودخلت لعالم مشاهدة الأفلام الإباحية على الإنترنت، لم يكن أحد يدرى ماذا يدور فى ذهنها أو أى أفكار كانت تراودها حينما كانت تنعزل عن الجميع، تحدق فى شاشة هاتفها لساعات طويلة.

فى تلك الليلة المشئومة، جلست فى غرفتها بعد يوم دراسى طويل، أمسكت بهاتفها كما اعتادت، وغرقت فى عالمها الافتراضى من مشاهدة لفيلم إباحي، غافلة عن كل ما حولها، لكن القدر لعب لعبته القاسية، حين تسلل شقيقها الصغير إلى الغرفة دون أن تشعر به، وقف خلفها يراقب فى صمت، حتى انتبهت فجأة إلى وجوده. التقت أعينهما، وكانت نظراته تحمل دهشة وصدمة طفولية بريئة، لم يفهم بالضبط ما كان يشاهده، لكنه كان يعرف شيئًا واحدًا فقط "يجب أن أخبر أمى وأبي"، كلمات لم ينطق بها، لكنها كانت واضحة فى عينيه المرتجفتين. فى تلك اللحظة، اجتاح "رحمة" الذعر، أحست بأن حياتها على وشك الانهيار، وأن والديها سيعرفان الحقيقة التى حاولت إخفاءها طويلًا.

إفشاء السر

"متقولش لبابا"، قالتها بصوت مرتجف وهى تمسك بيده الصغيرة محاولة منعه من مغادرة الغرفة، لكنه أصر، دافع عنها محاولًا الإفلات، فزاد خوفها وتحولت مشاعرها إلى هيستيريا غير واعية فى لحظة فقدت فيها السيطرة على نفسها، أمسكت بقطعة من ملابسه، وضغطت بشدة على رقبته الصغيرة، تحاول إسكاته بأى وسيلة.

أخت قاتلة

ظل يقاوم الطفل صاحب العشر سنوات، كانت عيناه تملؤهما الدموع والرجاء، لكن الخوف الذى استولى على شقيقته جعلها تستمر، حتى خارت قواه وسقط بلا حراك، توقفت أنفاسه، وتجمد جسده الصغير بين يديها، سقطت على ركبتيها، يداها ما زالتا ترتجفان، ودموعها تسيل بلا توقف، لم تصدق ما فعلته، ولم تستوعب كيف تحولت من أخت تحمى شقيقها إلى قاتلة أنهت حياته بيديها.

جلست بجانبه تبكى بحرقة، احتضنته كأنها تحاول أن تعيده إلى الحياة، لكن كان الأوان قد فات، وفى غمرة خوفها، فكرت فى حيلة لإخفاء جريمتها، فخرجت إلى والدتها وهى تصرخ: "أحمد وقع من على السلم"، هرع الجميع إلى الغرفة، ووجدوا الصغير ملقى بلا حراك، لكن آثار الخنق على رقبته كشفت أن الأمر لم يكن مجرد حادث عرضي.

وصلت الشرطة بعد بلاغ المستشفى، وبدأت التحقيقات، لم يستغرق الأمر طويلًا حتى انهارت "رحمة"، واعترفت بكل شيء وهى ترتجف، لكنها كانت تعرف أن الاعتذار لن يعيد أخاها، ولن يمحو خطيئتها.



فيلم إباحى وراء مقتل طفل أوسيم



كان قد تلقى ضباط مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى تفيد باستقبال "أحمد" ١٠ سنوات، به آثار خنق وادعاء سقوط من أعلى السلم على غير الحقيقة ومقيم بدائرة المركز.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص وبالتقابل مع والدى الطفل افادا بأنهما عقب عودتهما للمنزل تفاجئا بأخبار نجلتهما "رحمة" ١٧ سنة، بوفاة شقيقها عقب سقوطه من أعلى السلم، وبمناقشة الفتاة ومواجهتها بما أسفر عنه تقرير الطبيب الشرعى بوجود آثار خنق برقبة شقيقها ووجود شبهة جنائية اقرت بارتكاب الواقعة.

بتطوير مناقشتها اعترفت بأنها أثناء مشاهدتها فيلم إباحى داخل غرفتها تسلل شقيقها المجنى عليه للغرفة وشاهدها فى ذلك الوضع وقام بتهديدها وأخبرها بأنه سوف يبلغ والدها "هقول لبابا" لتحاول الفتاة تنحيته عن ذلك دون جدوى فقامت بخنقه بإشارب وادعت سقوطه من السلم وتعلقه من ملابسه بحافة السلم لإبعاد الشبهة عن نفسها.

قرارات النيابة

وتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة حيال الواقعة وبالعرض على النيابة العامة والتى أمرت بانتداب طبيب شرعى لتشريح جثمان المجنى عليه وإعداد تقرير واف عن كيفية وأسباب الوفاة وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية لها وتسليم الجثمان لذويه لاستكمال إجراءات الدفن، مع مراعاة استكمال تحريات المباحث حول الواقعة والاستماع إلى أقوال الشهود وتفريغ محتوى الهاتف المحمول الخاص بالمتهمة.

كما واجهت النيابة المتهمة بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقرت بصحتها وعليه أمرت النيابة بحبسها ٤ أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات وجدد قاضى المعارضات حبسها ١٥ يوما آخرين.

واصطحب فريق من النيابة العامة بشمال الجيزة المتهمة إلى مسرح الجريمة لإجراء معاينة تصويرية وتمثيل جريمتها وطلبت النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة وجار استكمال التحقيقات.



