وفاة الدكتور سامي عبد العزيز عميد كلية الإعلام الأسبق بجامعة القاهرة

الأحد 02/فبراير/2025 - 10:08 م

أعلنت كلية الإعلام بجامعة القاهرة، مساء الأحد، وفاة عميد الكلية الأسبق، الدكتور سامي عبدالعزيز.

وهو عميد كلية الإعلام الأسبق بجامعة القاهرة، بالإضافة إلى كونه أستاذًا بقسم العلاقات العامة والإعلان، ويعد أحد أكبر الخبراء البارزين في مصر والوطن العربي في مجال الاتصالات التسويقية المتكاملة منذ أكثر من 30 عامًا.

وكتبت إدارة الكلية عبر صفحتها، قائلة: (بمزيد من الحزن والأسى تنعي كلية الإعلام - جامعة القاهرة الأستاذ الدكتور سامي عبد العزيز الأستاذ بقسم العلاقات العامة والإعلان، والعميد الأسبق للكلية، تغمده الله بواسع رحمته وجعله في جنات النعيم).



