لاعب مصري شاب ينتقل إلى نوتينجهام فورست الإنجليزي.. تعرف من هو؟

أعلن نادي نوتينجهام فورست الإنجليزي عن اهتمامه باللاعب الشاب عمر العزب (مواليد 2007) بعد تألقه في الفترة الأخيرة مع فريقة نادي انبي

ويخوض اللاعب بفترة معايشة مع الفريق الإنجليزي، التي قد تؤدي إلى انضمامه بشكل دائم إذا أثبت قدراته خلال هذه الفترة.

لاعب موهبه

ويعتبر عمر العزب من أبرز المواهب الشابة التي أظهرت إمكانيات كبيرة فى قطاع الناشئين بنادي انبي في السنوات الأخيرة، حيث يتمتع بمهارات فنية عالية وإمكانية كبيرة في تطوير مستواه

وقد أكد نادي نوتينجهام فورست على رغبتهم في متابعة تقدم اللاعب عن كثب، في ظل اهتمامهم بإضافة لاعبين مميزين لفريقهم في المستقبل.