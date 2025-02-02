الأرصاد: انخفاض كبير في درجات الحرارة وعدم استقرار جوي من الأربعاء والخميس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدة أنه ستظل قيم درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية يومي الإثنين والثلاثاء، والعظمى على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار تصل لـ21 درجة مئوية.



وأوضحت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الشبورة المائية تتكون في الصباح الباكر وتكون كثيفة في بعض الأماكن وتستمر حتى يوم الثلاثاء، منوهة بأنه بداية من الأربعاء والخميس يكون هناك حالة من حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بسبب وجود امتداد جوي ويؤدي لنشاط ملموس للرياح بمعظم محافظات الجمهورية وهو ما يؤدي للإحساس بمزيد من انخفاض درجات الحرارة وارتفاع الأمواج على البحر الأحمر.

وتابعت: "سيكون هناك انخفاض في قيم درجات الحرارة ويكون أقل من المعدلات الطبيعية والعظمى على القاهرة الكبرى 17 درجة مئوية، وهناك انتشار للأمطار متفاوتة الشدة على مستوى المحافظات".