تشكيل مباراة مارسيليا ضد ليون في الدوري الفرنسي

أعلن فريق مارسيليا عن تشكيله لمباراته ضد ليون اليوم في الجولة ال 20 من الدوري الفرنسي، حيث يسعى لتحقيق فوز مهم في المنافسة على المراتب الأولى في جدول الترتيب.

تشكيل مارسيليا:

حارس المرمى: جيرونيمو رولي

الدفاع: مايكل موريللو، ليوناردو باليردي، ديريك كورنيليوس، كوينتين ميرلين

الوسط: فالنتين رونجيه، بيير اميل هوبيرج، بلال ندير، أدريان رابيو

الهجوم: ماسون جرينوود، لويس هنريكي

بينما يظهر فريق ليون بتشكيل قوي، ويعتمد على خبرات لاعبيه لتقديم أداء مميز أمام مارسيليا.

تشكيل ليون:

حارس المرمى: لوكاس بيري

الدفاع: شاول كومبيدي، كلينتون ماتا، موسى نياكاتيه، نيكولاس تاجليافيكو

الوسط: نيمانيا ماتيتش، ريان شرقي، جوردان فيرتو، كورينتين توليسو

الهجوم: ايرنيست نواماه، الكسندر لاكازيت

يسعى كل فريق للضغط على منافسه وتحقيق النقاط الثلاث في مواجهة صعبة مارسليا ينافس على الصدارة بوجوده فى المركز الثاني ب37 نقطة وليون فى المركز السابح ب 30 نقطه