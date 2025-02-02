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الأحد 02 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعادل في +90 بين ميلان والإنتر في ديربي ميلانو بالدوري الإيطالي

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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انتهت مباراة ديربي ميلانو بين ميلان وإنتر ميلان بالتعادل 1-1 في مباراة مثيرة أقيمت اليوم ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

تعادل فى +90

في الشوط الأول، تقدم ميلان بهدف رائع من تياني ريندرز في الدقيقة 45، ليمنح فريقه التقدم قبل نهاية الشوط الأول. لكن إنتر ميلان عاد في الشوط الثاني وأدرك التعادل في الدقيقة 90+3 عبر هدف ستيفان دي فري بعد تمريرة حاسمة من نيكولا زاليفسكي.

شهدت المباراة توترًا عاليًا وأداءً قويًا من كلا الفريقين، حيث تبادل الطرفان الهجمات طوال المباراة. في النهاية، اقتسم الفريقان نقاط المباراة، ليظل التنافس في ديربي ميلانو متجددًا هذا الموسم.

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