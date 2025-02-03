أفلام موسم منتصف العام| سينما النجوم الشباب تواجه تصدر "دشاش" محمد سعد

ينتظر جمهور السينما المشاركة في الموسم الحالي، خاصةً مع بداية إجازة منتصف العام الدراسي، والتي تمثل موسم سينمائي هام، وتنشط دور العرض السينمائي باستقبال الجمهور خلال فترة الإجازة، خاصةً وأنها قبيل شهر رمضان المبارك بفترة بسيطة، وهو ما يمثل فرصة أخيرة لجمهور ومحبي السينما في التواجد ومشاهدة الأفلام.

وأبرز ملامح الموسم السينمائي الحالي، التنوع الفني في الأفلام المعروضة بدور العرض السينمائي، بين الكوميدي والاجتماعي، إلي جانب التواجد والكبير والسيطرة لسينما الشباب على دور الموسم السينمائي، بعدد من الأفلام السينمائية المشاركة، ومواجهة المتصدر نجم جيل الوسط الفنان محمد سعد لإيرادات الموسم معظم أيامه وشباك إيرادات السينما بفيلمه "الدشاش، والذي حقق نجاحًا كبيرًا بمجرد طرحه بدور العرض السينمائي".

محمد سعد "الدشاش قبلة حياة لمحمد سعد"

عاد محمد سعد بعد غياب سنوات طويلة من الغياب السينمائي، ولكن الأبرز هو ليس عودة محمد سعد إلى الموسم السينمائي فقط، وإنما عودته لتصدر شباك التذاكر السينمائي مره أخرى كسابق عهده، وهو ما منح محمد سعد وجيله قبلة حياة بإقرار التواجد وسط حالة التزاحم الشبابي للسينما خلال الفترة الأخيرة.

الفيلم بطولة محمد سعد، باسم سمرة، خالد الصاوي، نسرين امين، نسرين طافش، زينة، والإخراج سامح عبد العزيز.

بضع ساعات في يوم ما "ما بين جمهور الرواية والشاشة"

يشارك ضمن الموسم السينمائي الحالي فيلم "بضع ساعات في يوم ما"، عن رواية الكاتب محمد صادق، وهو ما يمثل رهان وتحدي بين الجمهور والكاتب.

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي يمزج بين الرومانسية والتشويق، تتصاعد الأحداث مع العلاقات المتشابكة بين الشخصيات.

يضم الفيلم مجموعة كبيرة من النجوم، هشام ماجد، محمد سلام، هنا الزاهد، أحمد صلاح السعدني، أسماء جلال، عن رواية الكاتب محمد صادق والإخراج مازن المصري.

الهنا اللي أنا فيه "كوميديا للأسرة"

يقدم فيلم "الهنا اللي أنا فيه"، جرعة كوميدية للأسرة، وينتمي لطبيعة الأعمال الاجتماعية، ويضم الفيلم مجموعة كبيرة من النجوم.

واعتاد الفنان كريم محمود عبد العزيز، تقديم عدد من الأعمال السينمائية الناجحة، والتي تنافس وتحقق إيرادات كبيرة، واستطاع أن يصنع جمهوره الخاص، لما يتمتع به من خفة ظل، وتنوع فني كبير، وصل به إلى مكانه هامة في المعادلة السينمائية بين نجومها.

فيلم "الهنا إللي أنا فيه" بطولة كريم محمود عبد العزيز، دينا الشربيني، ياسمين رئيس، مريم الجندي، حاتم صلاح، تأليف أيمن بهجت قمر والإخراج خالد مرعي.

«البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو» منتصف العام فرصة لتحسين الأوضاع

يشارك فيلم «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو»، ضمن فعاليات الموسم السينمائي الحالي. ولم يحقق الفيلم النجاح المنتظر له حتى وقتنا الحالي، ولم يظهر مع الجمهور بالشكل الذي كان ينتظره صناعه. تم عرض الفيلم بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الـ ٤، وحقق إشادات كبيرة، بعد طرحه ضمن أفلام المنافسة الرسمية بالمهرجان.

الفيلم بطولة عصام عمر، ركين سعد، أحمد بهاء، سما إبراهيم، والإخراج خالد منصور.

الحريفة ٢ "ريمونتادا نجاح الجزء الأول"

يشارك فيلم "الحريفة ٢" الريمونتادا، بالموسم السينمائي الحالي، بعد طرحه بدور العرض السينمائي خلال الأيام القليلة الماضية.

حقق فيلم الحريفة في الجزء الأول نجاحًا كبيرًا، وتصدر شباك إيرادات السينما لفترات طويلة، وينتمي الفيلم لطبيعة أفلام الشباب. ونجح الفيلم في الجزء الثاني في تحقيق إيرادات كبيرة، ونافس وتصدر لفترات طويلة على مدار الموسم السينمائي.

الفيلم بطولة نور النبوي، نور إيهاب، أحمد بحر، أحمد غزي، عبدالرحمن محمد، خالد الذهبي، والإخراج كريم سعيد.

٦ أيام "مفاجأة مالك لجمهوره"

يشارك الفنان الشاب أحمد مالك في الموسم السينمائي الحالي بفيلم "٦ أيام"، وحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا منذ طرحه بدور العرض السينمائي.تدور أحداث الفيلم حول قصة اجتماعية لها أبعاد بين الرومانسية والفراق والعودة، في تصاعد للأحداث بشكل درامي تشويقي.

الفيلم بطولة أحمد مالك، ايه سماحة، مالك عماد، مصطفى حسني، مالك ياسر، والإخراج كريم شعبان.

لأول مرة " بطولة لأول مرة

يشارك الفنان عمر الشناوي والفنانة تارا عماد، في البطولة السينمائية الأولي لهم، بفيلم "لأول مرة"، ضمن فعاليات الموسم السينمائي الحالي. ويحقق الفيلم أرباح جيدة، مقارنه بالتجربة الأولى لكل منهم، ومع زحام الأعمال المتنافسة مع باقي الأفلام المشاركة.

الفيلم بطولة تارا عماد، عمر الشناوي، نبيل عيسى، عايدة رياض، رانيا منصور، والإخراج جون إكرام.

"سنو وايت" تحدي بطلة العمل في أحداث الفيلم وشباك التذاكر

يشارك فيلم "سنو وايت"، في الموسم السينمائي الحالي، ورغم أن الفيلم شارك فيه عدد من النجوم، إلا أنه لم يحقق النجاح المنتظر. تدور أحداث الفيلم حول فتاة لديها بعض المعاناة بسبب قصر القامة، وتحلم بالزواج، وتلجأ للتعارف على الآخرين عن طريق الانترنت، وتخفي عليهم أنها من قصار القامة وتتصاعد الأحداث.

الفيلم بطولة مريم شريف، كريم فهمي، محمد ممدوح، نهال كمال المهدي، محمد جمعة، صفوة، تأليف وإخراج تغريد عبدالمقصود.

سكر ٢ "ماجدة ذكي والبحث عن الذات السينمائي"

تقدم الفنانة ماجدة ذكي مشاركة سينمائية بفيلم "سكر ٢"، وذلك ضمن فعاليات الموسم السينمائي الحالي.

وتحاول الفنانة ماجدة ذكي، التواجد السينمائي خلال مشاركاتها خلال الفترات الأخيرة، ولم تحقق حتى الآن النجاح المنتظر طبقًا لشعبيتها ونحوميتها.

وفي إطار من الكوميديا تقدم بفكرة من الفانتازيا، حول مدينة تم إصابتها بمرض جدري الماء، ويدعي ساحر أنه يمكنه العلاج، في تصاعد للأحداث في إطار كوميدي.

الفيلم بطولة ماجدة ذكي، حلا الترك، ريهام الشنواني، ياسمينا العبد، محمد ثروت، معتز هشام، والإخراج تامر المهدي.