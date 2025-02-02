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الأحد 02 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

لوكاكو يقود نابولي أمام روما في الدوري الإيطالي

نابولى
نابولى
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أعلن نادي نابولي عن تشكيلته الأساسية لمواجهة روما  على ملعب تورينو الأولمبي فى  الجولة الـ23 من الدوري الإيطالي.

 وجاءت التشكيلة كما يلي:

حارس المرمى: أليكس ميريت

الدفاع: جيوفاني دي لورينزو، أمير رحماني، خوان خيسوس، ليوناردو سبينازولا

الوسط: سكوت مكتوميناي، أندري زامبو أنجويسا، ستانيسلاف لوبوتكا

الهجوم: ماتيو بوليتانو، دافيد نيريس، روميلو لوكاكو

يسعى نابولي لتحقيق الفوز في هذه المباراة المهمة لمواصلة المنافسة في الكالتشيو.

المباراة تأتي في إطار المنافسة على المراكز المتقدمة في جدول ترتيب الدوري، حيث يسعى روما لتحقيق الانتصار على نابولي في هذه المواجهة المرتقبة.

حيث يقع روما فى المركز التاسع برصيد 30 نقطه أما نابولى فهو متصدر الجدول برصيد 53 نقطة 

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