الرعب والأكشن يسيطر على صالات السينما في شهر الحب

مع استمرار زخم البداية المثيرة في شباك التذاكر العالمي مع انطلاق العام الجديد، تستعد صالات السينما لاستقبال عدد من العناوين الهامة خلال شهر فبراير، تشمل أجزاء جديدة لسلسلة "مارفل"، وأفلام الرعب المقتبسة عن قصص شهيرة، وأفلام الحركة والدراما المثيرة.

على الرغم من أن عيد الحب يفسح المجال عادةً لمزيد من الكوميديا ​​الرومانسية في فبراير، إلا أن هذا العام تهيمن عليه أنواع أخرى، بداية من فيلم "Paddington" الجديد إلى فيلم "The Monkey" مقتبس عن قصة رعب لستيفن كينج عام 1980.

ويعتبر فيلم "Captain America: Brave New World" من إنتاج استوديوهات "مارفل" وبطولة أنتوني ماكي بدور كابتن أمريكا. واحدًا من الأفلام المنتظرة خلال شهر فبراير. "ذو فالكون" الذي أدى دوره ماكي في أفلام عالم مارفل السينمائي السابقة، تولى رسميًا تأدية دور كابتن أمريكا في الجزء النهائي من "The Falcon and The Winter Soldier" على ديزني بلس في العام 2021.

في الجزء الجديد، وبعد لقاء الرئيس الأمريكي المنتخب حديثًا ثاديوس روس، الذي يؤديه هاريسون فورد في أول دور له في عالم مارفل السينمائي، يجد سام نفسه وسط حادث دولي. عليه أن يكتشف السبب وراء مؤامرة عالمية شريرة قبل أن يتسبب العقل المدبر الفعلي بإثارة سخط العالم بأسره.

وتفتتح استديوهات "نيون" الموسم السينمائي هذا العام بواحد من أفلام الرعب المنتظرة "The Monkey" والمقتبس عن واحدة من روايات الكاتب الأمريكي ستيفن كينج. تدور الأحداث حينما يعثر الأخوان (بيل) و(هال) على لعبة قرد قديمة خاصة بوالدهما في السَّنْدَرة العليا بالمنزل، وسرعان ما تندلع سلسلة من جرائم القتل الصادمة، مما يدفع الشقيقين لمحاولة التخلص من اللعبة.

الفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ وتأليف أوسجود بيركينز، الذي لفت الأنظار العام الماضي من خلال فيلم الرعب "Longlegs". ويشارك في بطولة الفيلم كل من: ثيو جيمس، إليجاه وود، أوسجود بيركينز، تاتيانا ماسلاني، كريستيان كونفيري، لورا مينيل.

ويعود الممثل الكوري الفائز بالأوسكار كي هوي كوان، بفيلم الأكشن والكوميديا "Love Hurts"، والذي يلعب خلاله دور سمسار عقارات يعود إلى الحياة التي تركها خلفه منذ فترة بعيدة؛ حينما تظهر رسالة غير متوقعة من شريكه السابق، فيصبح عليه مواجهة ماضيه وتاريخه الذي ما زالت آثاره حاضرة.

وفي منتصف الشهر، تطرح استديوهات "سوني" الجزء الجديد من سلسلة أفلام العائلة والمغامرة " Paddington in Peru"، وتدور الأحداث حول الدب (بادينجتون) والذي يذهب في مغامرة شيقة داخل غابات الأمازون، وأعلى قمم الجبال الشاهقة، بعد أن تحولت زيارته للعمة (لوسي) رفقة عائلة السيد (براون) إلى رحلة لا تنسى.

وبمناسبة الاحتفال بعيد الحب، تطرح استديوهات "سوني" معالجة جديدة لهذه المناسبة الرومانسية في إطار من الرعب من خلال فيلم "Heart Eyes"، حيث يتسبب قاتل متسلسل على مدار السنين في حالة من الذعر بين الأزواج الرومانسيين لمطاردته لهم وقتلهم خلال عيد الحب، وتزداد الأمور سوء حينما يعود القاتل لممارسة لعبته من جديد.

وفي منتصف الشهر، تطرح منصة البث الرقمي "أمازون" فيلم الرومانسية "My Fault: London"، وتدور أحداثه حول فتاة تبلغ من العمر 18 عامًا تدعى نوح، تنتقل من أمريكا إلى لندن مع والدتها وزوج أمها الثري. تلتقي بأخيها غير الشقيق، وتنشأ بينهما علاقة حب على الرغم من جهودهما. دون علم والدها المنفصل عنها، يتعقبها بعد إطلاق سراحها من السجن.

وتطرح منصة "آبل بلس" في منتصف الشهر فيلم الحركة "The Gorge" من بطولة آنيا تايلور جوي، والنجمة سيجورني ويفر، وتدور الأحداث حين يتم تكليف اثنين من أفضل القناصين للقيام بمهمة حراسة جانبي مضيق عميق لا يمكن اختراقه، إلا أنهما لا يعرفان الصعاب التي ستحدث لهما في هذه المهمة، وتتوالى اﻷحداث.

وتطرح منصة "نتفليكس" فيلم "The Witcher: Sirens of the Deep"، والذي يستند إلى القصة القصيرة A Little Sacrifice، التي تَدور أحداثها في عام 1244 تقريبًا، وتَدور أحداثه بعدما يُستأجر "جيرالت" صائد الوحوش للتحقيق في هجمات القرى الساحلية، ويكشف النقاب عن صراع قديم بين البشر وسكان البحر يهدد بنشوب حرب بين الممالك. وبمساعدة حلفائه، يجب عليه حل اللغز قبل أن تتصاعد الأعمال العدائية.

وفي نهاية الشهر، تستقبل صالات السينما فيلم الرعب "The Legend of Ochi" من إنتاج استديوهات A24، وتدور أحداثه حول فتاة صغيرة تتعلم ألا تخرج أبدًا بعد حلول الظلام بسبب مخلوقات الغابة المنعزلة المعروفة باسم أوتشي. ومع ذلك، عندما يترك قطيعها طفلًا أوتشي خلفه، تشرع في مغامرة العمر لإعادة توحيده مع عائلته. ويشارك في بطولة الفيلم: ويليم دافو، فين وولفهارد، إميلي واتسون، هيلينا زينجل، لين روبرتسون بروس، بويو ميرسي لاسكوس.

وتعود النجمة رينيه زيلويجر، بجزء رابع جديد من فيلم الرومانسية "Bridget Jones: Mad About the Boy"، وتدور الأحداث بعد أربع سنوات من وفاة مارك، تبدأ أحداث الفيلم حيث أصبحت بريدجيت الآن أرملة وأم لطفلين صغيرين، وكأم عزباء تحاول التنقل في عالم جديد من وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المواعدة، حيث لديها حالتان من الحب في حياتها - أحدهما شخصية أصغر سنًا بكثير، والثاني، مدرس أحد أطفالها.

بعد عقدين من الزمن، اجتمعت جميع شخصيات الفيلم الأصلي تقريبًا في الجزء الرابع من هذه السلسلة. هذه المرة، يرى الجمهور بريدجيت كأم عزباء أرملة حديثًا تقرر العودة إلى لعبة المواعدة، على الرغم من أنها تغيرت كثيرًا منذ المرة الأخيرة التي كانت فيها عزباء.