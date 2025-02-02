ننشر أهم الفرص الاستثمارية في مدينة دمياط الجديدة

اعلن المهندس أشرف فتحى محمود رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة عن اهم الفرص الاستثمارية الجديدة بمدينه دمياط الجديدة من ١-٢-٢٠٢٥ حتى ١٥-٢-٢٠٢٥ واهم المواقع المقترحة بنشاط حيث يوجد قطعتين بنشاط تجاري اداري سكنى وقطعتين بنشاط تجاري اداري على ان تعلن تفاصيل الطرح واشتراطات البناء والسداد عبر الدخول على اللينك وآلية الحجز والتخصيص عبر رابط

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أعلن المهندس أشرف فتحى رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، عن إنطلاق فعاليات مبادرة "معا..دمياط الجديدة أحلى"،بمشاركة شباب المدينة طلاب المدارس والجامعات فى أعمال التجميل والتشجير والنظافة بالمدينة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة برئاسة الدكتور أسامة حفيلة.

أوضح رئيس الجهاز، أن هذه المبادرة تهدف إلى خلق روح جديدة وتفعيل المشاركة المجتمعية وتعميق قيم الولاء والإنتماء لدى أبناء المدينة.

أشار رئيس الجهاز، إلى مشاركة( 46) طالب وطالبة من أبناء المدينة فى فعاليات المبادرة.



أضاف رئيس الجهاز، أن الجهاز قام بتوفير الأدوات والدهانات والأشجار التى يقوم الطلاب بتشجيرها فى أعمال المبادرة.

يأتي ذلك في ضوء تكليفات المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالعمل على دعم المشاركة المجتمعية الجادة والفعالة والإستفادة من طاقات أبنائنا من الطلاب في أعمال التنمية والتطوير والحفاظ على المظهر الجمالى والشكل الحضارى للمدن الجديدة .

يأتي ذلك في ضوء تكليفات المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالعمل على دعم المشاركة المجتمعية الجادة والفعالة والإستفادة من طاقات أبنائنا من الطلاب في أعمال التنمية والتطوير والحفاظ على المظهر الجمالى والشكل الحضارى للمدن الجديدة حيث تابع