أشرف بن شرقي يحتفل مع جماهير الأهلي بالفوز على مودرن سبورت

حرص المغربي أشرف بن شرقي لاعب الأهلي الجديد على تحية جماهير الأهلي في استاد السلام عقب مباراة الفريق أمام مودرن سبورت في الدوري الممتاز.

وعقب نهاية مباراة الأهلي ومودرن سبورت تواجد أشرف بن شرقي في أرضية الملعب وذهب لتحية الجماهير الحمراء في المدرجات .

وهتفت جماهير الأهلي للوافد الجديد أشرف بن شرقي الذي انضم للفريق في الميركاتو الشتوي بعد فسخ عقده مع الريان القطري.

الأهلي يتعاقد مع بن شرقي

أعلن النادي الأهلي التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي في صفقة انتقال حر لتدعيم صفوف الفريق في الميركاتو الشتوي الحالي.

نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي فيديو للاعب المغربي أشرف بن شرقي وهو في مركب بنهر النيل متوجها إلى مقر النادي الأهلي الجزيرة.

وعلق الحساب الرسمي للنادي قائلًا: “للقاهرة لون واحد .. لإفريقيا بطل واحد”.