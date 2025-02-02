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الأحد 02 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ شمال سيناء يزور الجرحى الفلسطينيين في مستشفى الشيخ زويد والعريش

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء يزور الجرحي الفلسطينيين في مستشفي الشيخ زوي
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زار اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، اليوم، الجرحي الفلسطينيين في مستشفيي الشيخ زويد المركزي والعريش العام، للاطمئنان علي الخدمات الطبية المقدمة لهم.

وخلال زيارته حرص المحافظ علي مصافحة والحديث مع الجرحي الفلسطينيين والمرافقين لهم، مؤكدًا على أن مصر دوما الداعم الأكبر للقضية الفلسطينية، ومصر الشقيقة الكبرى لفلسطين.

وأشار المحافظ الي ان عملية استقبال الجرحي الفلسطينيين تسير وفقا لما هو مخطط له، حيث يستقبلهم فريق طبي علي اعلي مستوي في معبر رفح لنقلهم من سيارات الإسعاف الفلسطينية الي سيارات الإسعاف المصرية، واستكمال جميع الإجراءات، ونقلهم الي مستشفيات المحافظة.

واكد المحافظ، علي ان استقبال المصابين الفلسطينيين للعلاج في المستشفيات المصرية، ترجمة لنجاح السياسية المصرية.

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