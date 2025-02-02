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الأحد 02 فبراير 2025
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إطلاق مبادرة بيع الدواجن الحية في نويبع بأسعار البورصة لتلبية احتياجات المواطنين

بيع دواجن حية بجنوب
بيع دواجن حية بجنوب سيناء
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فتحت محافظة جنوب سيناء بيع الدواجن الحية في مزرعة الدواجن رقم (1) بالمدينة، بأسعار تتماشى مع أسعار البورصة تحت رعاية الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، وفي خطوة هامة تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين في مدينة نويبع

وجرى تنظيم هذه الفعالية بالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية في محافظة جنوب سيناء، وإشراف الإدارة الزراعية في مدينة نويبع بالتعاون مع مجلس المدينة لضمان تنفيذ المبادرة بشكل فعال، وتتم عملية بيع الدواجن تحت إشراف كامل من القطاع الزراعي، لضمان جودة المنتجات والالتزام بالمعايير الصحية في توفير الدواجن للمواطنين.

تعد هذه المبادرة جزءًا من مجموعة من الإجراءات التي تتخذها الجهات المعنية لضمان استمرارية توفير السلع الأساسية بأسعار معقولة، استجابة لاحتياجات المواطنين في المنطقة.

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