إمام عاشور "رجل" مباراة الأهلي ومودرن سبورت

حصد إمام عاشور لاعب الأهلي جائزة رجل مباراة الأهلي ومودرن سبورت التي أقيمت مساء اليوم على ملعب السلام في الجولة الـ11 من الدوري الممتاز.

وسجل إمام عاشور هدفين في فوز الأهلي على مودرن سبورت ليفوز الأهلي بثلاثية مقابل هدف.

الأهلي يهزم مودرن سبورت بثلاثية

استعاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نغمة الانتصارات في الدوري الممتاز وحقق فوزا كبيرا على مودرن سبورت بثلاثية مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد، على ملعب السلام في ختام الأسبوع الـ11 من مسابقة الدوري الممتاز “دوري نايل”.

أحرز ثلاثية الأهلي نيجك جراديشار في الدقيقة 13 وإمام عاشور "هدفين" في الدقيقتين 29 و 39، بينما سجل هدف مودرن سبورت اللاعب أرنولد إيبا في الدقيقة 75.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة خلف بيراميدز المتصدر بينما يحتل مودرن سبورت المركز السابع عشر برصيد 7 نقاط .