تربية رياضية المنصورة تنظم زيارة علمية رياضية للكلية البحرية بأبو قير

نظمت كلية التربية الرياضية جامعة المنصورة زيارة علمية ورياضية للكلية البحرية بأبو قير بالإسكندرية، بهدف التعرف على إمكانيات ووسائل التعليم والتعلم الحديثة داخل الكلية البحرية والأساليب المتطورة المستخدمة في التعامل مع طلابها ، ولزيادة وعي طلاب الكلية لدور قواتنا البحرية الباسلة في حماية الأرض والعرض ، وكيف استطاعت قواتنا البحرية للعبور بمصر إلى بر الأمان وسط زخم من التحديات والصعوبات.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصوره ، والدكتور محمد عطيه البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وبريادة الدكتور احمد عبدالعظيم عبدالله عميد كلية التربية الرياضيه ، و الدكتور اشرف عثمان وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب و الدكتور خالد وحيد وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث وحضور الدكتور السيد نبيل المدير التنفيذي لنادي جامعة المنصورة والدكتور حاتم شادي.

فيما يأتي ذلك تنفذا لرؤية مصر ٢٠٣٠ ، وأهداف الجمهوريه الجديده ، وتوجهات القيادة السياسيه ، في التكامل والترابط والتلاحم بين مؤسسات المجتمع المصري المختلفه ، والاستفاده من الخبرات العديده ونقل التجارب الناجحه .

وكان فى استقبالهم اللواء بحرى أركان حرب ايمن عادل الدالي ، مدير الكلية البحرية ، والعميد محمد تمام وتحت رعاية كريمة من الفريق اشرف عطوة قائد القوات البحرية حيث دار الحديث عن كيفية استقبال طلاب الكليه الجدد ، ومعايير اختيار طالب الكلية البحريه وساعات الدراسه ونظم الامتحانات والقبول ، ومدي التطور الحادث في نظم الدراسه بالكلية.

وافتتح البرنامج اللواء أركان حرب ايمن عادل الدالي ، مدير الكلية ، بالترحيب برئيس جامعة المنصوره الدكتور شريف خاطر و الدكتور احمد عبدالعظيم عبدالله عميد الكلية ورئيس الوفد ،والطلاب الحضور من الوفد المرافق ، بمحاضره عن الكلية البحرية وما تقدمة من تسهيلات للطلاب الملتحقين بها ، حيث تم عرض فيلم وثائقي عن معايشه الطلاب داخل الكلية ، وكذلك الاشارة لاهم الانجازات الرياضيه للكلية في العديد من الرياضات وخاصه رياضه الشراع والقوارب ، وحصد العديد من الميداليات العالميه والمحليه.

وخلال الزياره وكما هو مدرج في البرنامج اقيم يوم رياضي بين طلاب الكلية البحريه وطلاب الكليه في عدد من الرياضات اهمها كره القدم والطائره والبولينج وغيرها من الالعاب الجماعيه والفردية بهدف تبادل الخبرات البدنيه والرياضيه المختلفه.

واجتمع الوفد مع قاده الكلية البحرية لختام الزياره ، واقيم حفل غداء على هامش الزيارة ، حيث اكد الدكتور احمد عبدالعظيم عبدالله انه من الاهمية اقامه مثل هذه الزيارات للاستفاده من خبرات المؤسسه العسكريه من النواحي البدنيه والرياضيه والاداريه ، ونقل الخبرات لمؤسسات التعليم المختلفه ضمن اهداف أستراتيجية تطوير كلية التربية الرياضيه جامعة المنصورة.