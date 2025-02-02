إقبال كثيف على سوق اليوم الواحد بنويبع

شهد سوق اليوم الواحد السوق السادس بمدينة نويبع اقبال من المواطنين وذلك استمرارا لتنفيذ تكليفات الرئاسية لدعم المواطنين بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة في مختلف المدن، بما يساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين.

ووجه اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بتوسيع تنظيم سوق اليوم الواحد بمدن المحافظة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في مديرية التموين بالمحافظة وبعد نجاح منظومة سوق اليوم الواحد بمدن شرم الشيخ وطور سيناء ورأس سدر ،وأبو رديس ودهب وخلال الجولة التفقدية للمحافظ تم التأكد من توافر السلع وإعلان أسعارها قبل وبعد التخفيض، مما يعكس حرص الدولة على دعم المواطنين من خلال تنظيم هذه الأسواق التي تقدم سلعاً بجودة عالية وأسعار منافسة مقارنةً بالأسواق الأخرى،



وشهد السوق إقبالاً كبيراً من مواطني المدينة، حيث يوفر جميع السلع الأساسية والغذائية، بما في ذلك اللحوم، الدواجن، الخضروات، الفواكه، الأسماك، المخبوزات، البيض، والمشغولات اليدوية. وتصل نسبة التخفيضات على هذه السلع إلى ما بين 20% و30% وتعد هذه الأسواق حلقة وصل مباشرة بين المزارعين والتجار والمواطنين، بهدف تلبية احتياجاتهم بأسعار مناسبة وتخفيف الأعباء الاقتصادية.



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