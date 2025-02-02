ads
الأحد 02 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إقبال كثيف على سوق اليوم الواحد بنويبع

سوق اليوم الواحد
سوق اليوم الواحد بنويبع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهد سوق اليوم الواحد السوق السادس بمدينة نويبع اقبال من المواطنين وذلك استمرارا  لتنفيذ تكليفات الرئاسية  لدعم المواطنين بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة في مختلف المدن، بما يساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين.

ووجه اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بتوسيع تنظيم سوق اليوم الواحد بمدن المحافظة  بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في مديرية التموين بالمحافظة وبعد نجاح  منظومة سوق اليوم الواحد بمدن  شرم الشيخ وطور سيناء ورأس سدر ،وأبو رديس ودهب  وخلال الجولة التفقدية للمحافظ  تم التأكد من توافر السلع وإعلان أسعارها قبل وبعد التخفيض، مما يعكس حرص الدولة على دعم المواطنين من خلال تنظيم هذه الأسواق التي تقدم سلعاً بجودة عالية وأسعار منافسة مقارنةً بالأسواق الأخرى،


وشهد السوق إقبالاً كبيراً من مواطني المدينة، حيث يوفر جميع السلع الأساسية والغذائية، بما في ذلك اللحوم، الدواجن، الخضروات، الفواكه، الأسماك، المخبوزات، البيض، والمشغولات اليدوية. وتصل نسبة التخفيضات على هذه السلع إلى ما بين 20% و30% وتعد هذه الأسواق حلقة وصل مباشرة بين المزارعين والتجار والمواطنين، بهدف تلبية احتياجاتهم بأسعار مناسبة وتخفيف الأعباء الاقتصادية.


.

1000187330
1000187330
1000187325
1000187325
1000187328
1000187328
1000187329
1000187329
1000187326
1000187326
1000187327
1000187327
1000187323
1000187323
1000187324
1000187324
التموين والتجارة الداخلية المشغولات اليدوية تخفيف الأعباء عن المواطنين خالد مبارك محافظ جنوب سيناء سوق اليوم الواحد سلع الغذائية