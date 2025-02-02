الأهلي يكتسح بخماسية.. نتائج مباريات دوري الكرة النسائية اليوم

انطلقت اليوم الأحد، 8 مواجهات قوية ضمن منافسات الدوري المصري لكرة القدم النسائية، وذلك بمشاركة فريق مسار المتصدر للدوري، وقطبي الكرة المصرية.

وقد شهدت المباريات اليوم مواجهة فريق الأهلي أمام المقاولون العرب والزمالك أمام بالم هيلز، كما واجه فريق مسار المتصدر لفريق وادي دجلة في مباراة قوية.

وجاءت نتائج مباريات دوري الكرة النسائية كالاتي:

مسار يتعادل ايجابياً مع وادي دجلة ١-١

الأهلي يفوز بخماسية نظيفة على المقاولون العرب

الزمالك يفوز بـ ١٠ أهداف على بالم هيلز

البنك الاهلي يتعادل ايجابياً مع مودرن سبورت ١-١

المصري يهزم الطيران بثنائية نظيفة

اتحاد بسيون يفوز على انبي بهدف نظيف

بيراميدز يتعادل ايجابياً مع المعادي واليخت ١-١

الاتحاد السكندري يفوز على الجونة بهدف نظيف

ووضعت الأندية المصرية وعلى رأسها ناديا الأهلى والزمالك تشكيل فريق للكرة النسائية على رأس اهتماماتها، ويرجع ذلك إلى أن الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" وضع شرطا جديدًا على الأندية للمشاركة فى بطولتى إفريقيا سواء دورى الأبطال أو الكونفيدرالية بعد فترة وجيزة من تطبيق نظام رخص الأندية المحترفة، حيث اشترط وجود فريق نسائي للأندية، حتى يتم منحها رخصة المشاركة في البطولات الإفريقية.

واضطر مسئولو الكاف لوضع هذا الشرط تنفيذا لرغبة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بسبب المنحة التي قدمها “فيفا” للاتحادات الوطنية، للنهوض بمستقبل كرة القدم النسائية وتطويرها، واشتراط إقامة مسابقات بين الأندية فى الكرة النسائية كما هو الحال على مستوى المنتخبات.