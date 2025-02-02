البنك الأهلي يتعادل إيجابيًا مع مودرن سبورت في دوري الكرة النسائية

تعادل فريق الكرة النسائية لنادي البنك الأهلي تحت قيادة محمد كمال المدير الفني مع نظيره فريق مودرن سبورت، في المباراة التي جمعت بينهم على ملعب المدينة الشبابية بالأسمرات، بهدف لكل فريق.

يأتي هذا اللقاء ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من عمر الدوري المصري الممتاز لكرة القدم النسائية.

وسعى فريق البنك الأهلي لحسم المباراة، بالسيطرة على الكرة وإحراز أهداف سريعة لاستعادة نغمة انتصاراته من جديد بعد هزيمته في المباراة الأخيرة أمام نادي الزمالك في مباراة قوية جمعت بينهم ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر الدوري، بهدف نظيف.

فيما سعى فريق مودرن سبورت لمواصلة انتصاراته بعد فوزه الأخير أمام إنبي بـ 4 أهداف نظيفة في الدوري.

ووضعت الأندية المصرية وعلى رأسها ناديا الأهلى والزمالك تشكيل فريق للكرة النسائية على رأس اهتماماتها، ويرجع ذلك إلى أن الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" وضع شرطا جديدًا على الأندية للمشاركة فى بطولتى إفريقيا سواء دورى الأبطال أو الكونفدرالية بعد فترة وجيزة من تطبيق نظام رخص الأندية المحترفة، حيث اشترط وجود فريق نسائي للأندية، حتى يتم منحها رخصة المشاركة في البطولات الإفريقية.

واضطر مسئولو الكاف لوضع هذا الشرط تنفيذا لرغبة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بسبب المنحة التي قدمها “فيفا” للاتحادات الوطنية، للنهوض بمستقبل كرة القدم النسائية وتطويرها، واشتراط إقامة مسابقات بين الأندية في الكرة النسائية كما هو الحال على مستوى المنتخبات.