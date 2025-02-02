أرسنال يسحق مانشستر سيتي بخماسية في قمة الدوري الإنجليزي

حقق أرسنال فوزًا كاسحًا على مانشستر سيتي بنتيجة 5-1 في قمة الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في مباراة شهدت تألقًا كبيرًا لنجوم المدفعجية.

شوط أول قوي من أرسنال

لم ينتظر أرسنال طويلًا لفرض سيطرته على المباراة، حيث افتتح القائد مارتن أوديجارد التسجيل في الدقيقة الثانية بعد تمريرة رائعة من كاي هافيرتز، ليضع فريقه في المقدمة مبكرًا رغم محاولات مانشستر سيتي للعودة، انتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف نظيف.

الشوط الثاني: اكتساح أرسنالي

في الشوط الثاني، مانشستر سيتي رد سريعًا في الدقيقة 55 عبر إيرلينج هالاند بعد تمريرة من سافيو موريرا، ليعيد الأمل للضيوف ، لم ينتظر الارسنال وواصل سيطرته وأضاف توماس بارتي الهدف الثاني في الدقيقة 56

إلا أن أرسنال لم يمنح السيتي فرصة للعودة، حيث أضاف مايلز لويس سكيلي الهدف الثالث في الدقيقة 62 بتمريرة من ديكلان رايس، قبل أن يعزز كاي هافيرتز التقدم في الدقيقة 76 بعد تمريرة من جابرييل مارتينيلي وفي الدقيقة 90+3، اختتم البديل إيثان نوانيري مهرجان الأهداف بالهدف الخامس، بعد تمريرة حاسمة أخرى من ديكلان رايس.

أرسنال يوجه رسالة قوية في سباق الدوري

بهذا الفوز العريض، يثبت أرسنال جدارته بالمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، بينما يتلقى مانشستر سيتي هزيمة ثقيلة قد تؤثر على مسيرته في البطولة.