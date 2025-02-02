بتخفيضات تصل لـ 30%.. إقبال على منفذ بيع السلع بديرمواس في المنيا

شهد منفذ بيع السلع الغذائية بشارع المعهد الديني بمدينة ديرمواس في محافظة المنيا إقبالًا من المواطنين بتخفيضات تتراوح بين 20% و30%، كما شهد المنفذ طرح شنطة غذائية متكاملة بسعر 100 جنيه تحتوي على سكر، أرز، مكرونة، شاي، وملح، لدعم الأسر الأكثر احتياجا، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”، وتنفيذًا لتوجيهات الدولة بتوفير السلع الأساسية وضبط الأسعار، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتلبية احتياجاتهم بأسعار مناسبة.

هذا ويتم التوسع في إقامة المعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة وخاصة خلال شهر رمضان المعظم، ويأتي ذلك ضمن جهود المحافظة لضمان توفير كميات كافية من السلع ذات الجودة العالية، والحد من الممارسات الاحتكارية وغلاء الأسعار.

هذا وتقوم محافظة المنيا بتوسيع قاعدة المنافذ الثابتة والمتحركة في مختلف مراكز وقرى المحافظة، لضمان وصول السلع إلى المناطق النائية وذات الكثافة العالية بما يسهم في استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.