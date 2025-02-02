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الأحد 02 فبراير 2025
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جولة لمدير الخدمات العلاجية بمستشفى زاوية الناعورة بالمنوفية

جانب من التفقد
جانب من التفقد
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 أجرى الدكتور أنور محفوظ، مدير إدارة الخدمات العلاجية بمديرية الصحة بالمنوفية، مساء السبت، زيارة تفقدية لمستشفى زاوية الناعورة المركزي، يرافقه محمد يوسف، مدير إدارة المتابعة الإدارية.

 شملت الزيارة تفقد أقسام المستشفى المختلفة، ومنها العناية المركزة والحضانات، وخلال الجولة، تم رصد بعض المخالفات، أبرزها غياب عدد من الأطباء وفني المعمل، حيث تم التوجيه باتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. 

كما تم ملاحظة تدهور مستوى النظافة في بعض الأقسام، ما استدعى توجيه تعليمات مشددة لتحسين الأوضاع وضمان بيئة آمنة للمرضى.

وشملت الزيارة الاستماع إلى آراء المرضى وذويهم حول مستوى الرعاية الصحية المقدمة، بهدف الوقوف على مدى رضاهم والعمل على تلبية احتياجاتهم وفقًا لمعايير الجودة الطبية.

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