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الأحد 02 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

برفقة وزير العمل وفد اتحاد العمال يزور مستشفى الناس للأطفال بشبرا

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
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زار وفد من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برفقة محمد جبران وزير العمل، مستشفى الناس للأطفال بشبرا، في إطار الدور المجتمعي للنقابات العمالية لدعم المؤسسات الخيرية. وقدّم الوفد مساهمات لدعم المستشفى، مؤكدًا على أهمية دعم المؤسسات التي تقدم خدمات طبية مجانية، خاصة للأطفال الذين يشكلون 70% من المستفيدين.

وتجول الوفد في أقسام المستشفى، بما في ذلك غرف العناية المركزة والعيادات الخارجية، حيث اطمأن على المرضى واستمع لآرائهم حول الخدمات المقدمة. وأشاد الوفد بجهود المستشفى في تقديم الرعاية الصحية المجانية، مؤكدًا أن هذه الزيارة تمثل بداية لسلسلة زيارات نقابية مماثلة لدعم المؤسسات الخيرية.

ضم الوفد قيادات نقابية بارزة، منهم هشام فاروق المهيري، رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، وعيد مرسال، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري، وهشام رضوان، رئيس النقابة العامة للتعليم والبحث العلمي وأمين صندوق اتحاد عمال مصر، وأشرف الدوكار، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البري وأمين الصندوق المساعد للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والمستشار هشام فؤاد، رئيس النقابة العامة للمرافق، والمحاسب عباس صابر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، والسيدة عايدة محيي الدين، الأمين العام للنقابة العامة للعاملين بالبترول وأمينة المرأة في اتحاد عمال مصر.

 

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