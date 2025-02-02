مصطفي محمد يهدى الفوز لـ نانت على ستاد ريمس في الدوري الفرنسي

حقق فريق نانت فوزًا ثمينًا على ستاد ريمس بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت اليوم ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

بدأت المباراة بشكل متوازن، حيث كان فريق نانت هو المبادر بالتسجيل في الدقيقة 42 عبر هدف ماتيس أبلين

ومع اقتراب نهاية الشوط الأول، تمكن ريمس من تعديل النتيجة في الدقيقة 45+1 بواسطة جيان تشارلز كاستيليتومدافع نانت بهدف في مرماه ، ليعود الفريقان إلى غرفة الملابس بتعادل 1-1.

في الشوط الثاني، استطاع نانت أن يسجل هدف الفوز في الدقيقة 70 عبر مصطفى محمد بعد تمريرة رائعة من ماتيس أبلين، ليقود فريقه إلى انتصار مستحق.

وبهذا الفوز، يواصل نانت سعيه لتحسين مركزه في الدوري الفرنسي، بينما يبقى ستاد ريمس في موقف صعب.