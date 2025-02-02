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الأحد 02 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

حركة تنقلات وترقيات في شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

المهندس حسام عفيفي
المهندس حسام عفيفي
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أصدر المهندس حسام الدين عفيفي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، قرارًا بنقل وتكليف عدد من القيادات داخل الشركة.

جاء القرار بعد الاطلاع على القوانين المنظمة لشركات الكهرباء والنظام الأساسي للشركة، بهدف دعم الهيكل الإداري وتعزيز الكفاءة التشغيلية كالتالي:

[1] : نقل المحاسب  هاني رشدي عيسى العيسوي - مدير الإدارة العامة لإيرادات العبور وأحمد عرابي بدرجة مدير عام - لشغل وظيفة مدير الإدارة العامة للحسابات بقطاع كبار المشتركين. بقطاعات الشئون التجارية .

[2] :  نقل  المحاسب محمود علي محمد جمال - رئيس قطاع كبار المشتركين بالدرجة العالية -لشغل وظيفة رئيس قطاع الشئون التجارية بمصر الجديدة بقطاعات الشئون التجارية .

[3] : - نقل  المحاسب  أحمد الحسيني الحسيني الخريبي - رئيس قطاع الشئون التجارية بمصر الجديدة بالدرجة العالية - لشغل وظيفة رئيس قطاع كبار المشتركين بقطاعات الشئون التجارية

{4:}المحاسب ماهر حسين حسن يوسف عبد الحليم: تم تعيينه مديرًا عامًا لإدارة إيرادات الخصوص.

{5} المحاسب محمود أنور فتوح منصور: انتقل من منصب مدير الإدارة العامة للحسابات بقطاع كبار المشتركين إلى منصب مدير إدارة الإيرادات بالعبور وأحمد عرابي.

وان هذه القرارت  تأتي في إطار تحقيق مصلحة العمل وتعزيز كفاءة إدارة الموارد المالية والتجارية بالشركة

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هيئة كهرباء مصر شمال القاهره لتوزيع الكهرباء