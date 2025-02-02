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الأحد 02 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

" سمير" يدشن بطولة دوري النخبة للميني فوتبول

احمد سمير
احمد سمير
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دشن أحمد سمير سليمان مؤسس ورئيس الإتحاد المصري للميني فوتبول ،  بطولة دوري النخبة للميني فوتبول " كرة القدم المصغرة" ، اول بطولة الاعمار السنية من 40 وحتى 65 عاما، ويعد هذا هو الموسم الأول للبطولة .
وجاء تدشين البطولة من الإسكندرية حيث المجموعة الثانية والتي تضم فرق الإسكندرية والبحيرة .
و  إفتتحت البطولة بمباراة فريقي فيفا سبورت وفريق اللبان ، حيث قام أحمد سمير  رئيس اتحاد الميني فوتبول  بإطلاق ركلة البداية للمباراة الأولى في تاريخ البطولة ة صحبة اللواء طارق حسن رئيس منطقة الإسكندرية للميني فوتبول ، و بحضور ممثلي فرق النخبة وسط إحتفالية كبيرة بملعب السيالة بالإسكندرية.
و إنتهت المباراة الافتتاحية بالتعادل 3/3 ، وكان  اللاعب إسلام إبراهيم لاعب فريق فيفا سبورت هو صاحب أول هدف في بطولة دوري النخبة للميني فوتبول في موسمه الأول.
وبدأ حفل الافتتاح بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية ، تلاه عرض لمهارات الكرة من لاعبة الاتحاد اللاعبة مريم نصر، أعقبة  عدد من العروض  وإستقبال الضيوف ،  ثم إقامة  مباراة استعراضية بين قدامى اللاعبين.
حضر الافتتاح كل من  المهندس محمد المهدي الشلوي،  والدكتورة روحية أبو غالي ،  و أيمن صيام،  و عطية جبر  ، محمد الحسيني ، والمهندس محمد عبد العزيز عرفة ،و ثروت سليمان ، و إسماعيل شرف والصحفي عصام الجميل.  وعلق على حفل الافتتاح  محمود محفوظ. 
وبحضور ممثلي أندية  مجموعة الإسكندرية والبحيرة لبطولة النخبة  على النجار،  محمد عيسى،  شريف حليم، شريف موسي، والعميد وسام خيري، ط أحمد جمال ، هشام عفارة ،  طارق يوسف ،   محمد عبد الصادق  والمصور أحمد عامر ، و ممثلي الهيئات الرياضية بالإسكندرية وأبناء الإتحاد من الحكام والمدربين والسادة الصحفيين والإعلاميين.
وبهذه البطولة يضيف اتحاد الميني فوتبول إلى سجلاته  بطولة جديدة تنضم  إلى سلسلة نجاحات الاتحاد .
من جانبه أكد أحمد سمير سليمان رئيس اتحاد الميني فوتبول أن قطار اللعبة  لا يتوقف ولا يعرف الراحة مطلقا فهو يسير وفق خطة منظمة.
وتابع سمير :"قمت  بزيارات مختلفة لكل محافظات مصر هذه الزيارات، شملت طفرة كبيرة واهتماما خاصا بشباب المناطق الحدودية مثل شمال سيناء وحلايب وشلاتين والنوبة وسيوة والطور والعريش ، لأكون بذلك  أول رئيس اتحاد لأي لعبة رياضية يزور حلايب وشلاتين وأبورماد (مثلث حلايب) و  البحر الأحمر والنوبه وأسوان وسيناء شمال وجنوبا  وسيوة والوادي الجديد ،  لنشر اللعبة وأنشأت مجالس إدارات وفروع للاتحاد في كل محافظات مصر ، تضم  شخصيات وطنية مخلصة،   وأقام الاتحاد دورات تدريبيبة لتخريج أجيال من الحكام والمدربين والمراقبين والإداريين  ليكون للاتحاد كوادره وهياكله المستقلة.

بطولة دوري النخبة أحمد سمير سليمان كرة القدم المصغرة الموسم الأول للبطولة