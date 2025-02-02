" سمير" يدشن بطولة دوري النخبة للميني فوتبول

دشن أحمد سمير سليمان مؤسس ورئيس الإتحاد المصري للميني فوتبول ، بطولة دوري النخبة للميني فوتبول " كرة القدم المصغرة" ، اول بطولة الاعمار السنية من 40 وحتى 65 عاما، ويعد هذا هو الموسم الأول للبطولة .

وجاء تدشين البطولة من الإسكندرية حيث المجموعة الثانية والتي تضم فرق الإسكندرية والبحيرة .

و إفتتحت البطولة بمباراة فريقي فيفا سبورت وفريق اللبان ، حيث قام أحمد سمير رئيس اتحاد الميني فوتبول بإطلاق ركلة البداية للمباراة الأولى في تاريخ البطولة ة صحبة اللواء طارق حسن رئيس منطقة الإسكندرية للميني فوتبول ، و بحضور ممثلي فرق النخبة وسط إحتفالية كبيرة بملعب السيالة بالإسكندرية.

و إنتهت المباراة الافتتاحية بالتعادل 3/3 ، وكان اللاعب إسلام إبراهيم لاعب فريق فيفا سبورت هو صاحب أول هدف في بطولة دوري النخبة للميني فوتبول في موسمه الأول.

وبدأ حفل الافتتاح بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية ، تلاه عرض لمهارات الكرة من لاعبة الاتحاد اللاعبة مريم نصر، أعقبة عدد من العروض وإستقبال الضيوف ، ثم إقامة مباراة استعراضية بين قدامى اللاعبين.

حضر الافتتاح كل من المهندس محمد المهدي الشلوي، والدكتورة روحية أبو غالي ، و أيمن صيام، و عطية جبر ، محمد الحسيني ، والمهندس محمد عبد العزيز عرفة ،و ثروت سليمان ، و إسماعيل شرف والصحفي عصام الجميل. وعلق على حفل الافتتاح محمود محفوظ.

وبحضور ممثلي أندية مجموعة الإسكندرية والبحيرة لبطولة النخبة على النجار، محمد عيسى، شريف حليم، شريف موسي، والعميد وسام خيري، ط أحمد جمال ، هشام عفارة ، طارق يوسف ، محمد عبد الصادق والمصور أحمد عامر ، و ممثلي الهيئات الرياضية بالإسكندرية وأبناء الإتحاد من الحكام والمدربين والسادة الصحفيين والإعلاميين.

وبهذه البطولة يضيف اتحاد الميني فوتبول إلى سجلاته بطولة جديدة تنضم إلى سلسلة نجاحات الاتحاد .

من جانبه أكد أحمد سمير سليمان رئيس اتحاد الميني فوتبول أن قطار اللعبة لا يتوقف ولا يعرف الراحة مطلقا فهو يسير وفق خطة منظمة.

وتابع سمير :"قمت بزيارات مختلفة لكل محافظات مصر هذه الزيارات، شملت طفرة كبيرة واهتماما خاصا بشباب المناطق الحدودية مثل شمال سيناء وحلايب وشلاتين والنوبة وسيوة والطور والعريش ، لأكون بذلك أول رئيس اتحاد لأي لعبة رياضية يزور حلايب وشلاتين وأبورماد (مثلث حلايب) و البحر الأحمر والنوبه وأسوان وسيناء شمال وجنوبا وسيوة والوادي الجديد ، لنشر اللعبة وأنشأت مجالس إدارات وفروع للاتحاد في كل محافظات مصر ، تضم شخصيات وطنية مخلصة، وأقام الاتحاد دورات تدريبيبة لتخريج أجيال من الحكام والمدربين والمراقبين والإداريين ليكون للاتحاد كوادره وهياكله المستقلة.