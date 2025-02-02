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الأحد 02 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

أمانة الطاقة بمستقبل وطن تجتمع لمناقشة خطة عمل الفترة المقبلة

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عقدت هيئة مكتب أمانة شئون الطاقة المركزية بحزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أسامة كمال اجتماعا مع أمنائها في المحافظات، لمناقشة خطة عمل الامانة خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك بحضور الامناء المساعدين وأعضاء هيئة المكتب، وأمناء الطاقة والبيئة في محافظات الجمهورية.

في بداية الاجتماع قال المهندس اسامة كمال أمين الطاقة والبيئة المركزي، إن الأمانة لديها خطة محكمة تشمل عددا من المبادرات من بينها تحويل تشغيل السيارات من السولار إلى الغاز لترشيد استهلاك الطاقة ولحماية البيئة.

وتناول الاجتماع مناقشات، حول الحلول المقترحة لتعظيم استخدام الغاز الطبيعي للسيارات، فضلا عن جهود ترشيد الطاقة، وتحسين كفاءتها، وتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة كالرياح والطاقة الشمسية.

كما تطرق الاجتماع الى التنسيق لعقد ندوات توعوية للمواطنين فى المحافظات بأهمية عملية ترشيد استهلاك الطاقة قبل حلول فصل الصيف، وعقد برامج وندوات تدريبية لتأهيل شباب الخريجين لمواكبة سوق العمل فى مجال الطاقة.

الطاقة حزب مستقبل وطن مستقبل وطن