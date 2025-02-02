أفواج جامعة طنطا الطلابية تزور أجنحة "الرقابة الإدارية" و"الدفاع" و"الداخلية" بمعرض الكتاب

نظمت جامعة طنطا اليوم زيارة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته (الـ 56)، المقام تحت شعار: "اقرأ… في البدء كان الكلمة"، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، الذي تستمر فعالياته حتى يوم 5 فبراير الجاري، برئاسة الدكتور محمد حسين القائم بعمل رئيس جامعة طنطا، وبحضور 250 طالبا وطالبة من طلاب الجامعة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

أوضح الدكتور محمد حسين حرصه على مشاركة طلاب الجامعة في زيارتهم لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، لدوره في تعزيز الثقافة ونشر المعرفة، باعتباره فرصة لتبادل الثقافات والانفتاح على تجارب أدبية وفكرية متنوعة، علاوة على تنظيم واستضافة ندوات فكرية، ولقاءات أدبية، وجلسات نقاش تغطي قضايا ثقافية وفكرية معاصرة، مشيراً إلى أن الجامعة نظمت عدد من الأفواج لزيارة المعرض منذ بدء فاعلياته بمشاركة طلاب الجامعة الوافدين وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

أعرب الدكتور محمد حسين عن سعادته بمشاركة طلاب الجامعة في زيارتهم لمعرض الكتاب، مشيداً بما شهده في أجنحة المعرض من تنوع ثقافي، وتعدد في الإصدارات في مختلف المجالات، اضافةً إلى المشاركة العالمية للناشرين والكتّاب والمفكرين من مختلف أنحاء العالم، مؤكداً على دور المعرض في تثقيف الطلاب وتشجيعهم على القراءة المستمرة والاطلاع، وبناء جيل واعٍ ومثقف من طلاب الجامعة.

خلال الزيارة تفقد الطلاب الجناح الخاص بهيئة الرقابة الإدارية، والأجنحة الخاصة بوزارات الدفاع والداخلية والبيئة، بالإضافة إلى العديد من الأجنحة الأخرى لدور النشر المختلفة، وأعربوا عن سعادتهم بالمشاركة في المعرض التي يمثل حدث ثقافي مميز، أتاح لهم الفرصة للتفاعل الثقافي وتبادل الأفكار، وفتح أمامهم آفاقًا جديدة للتعلم.

