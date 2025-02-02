وكيل صحة سوهاج يثمن جهود فرق المبادرات الرئاسية لخدمة المواطنين

ثمن الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج جهود فرق المبادرات الرئاسية بجميع مراكز المحافظة لما يبذلونه من مجهودات وعمل متواصل لتقديم الخدمات الصحية لأهالينا بجميع أرجاء المحافظة.

حيث نجحت فرق المبادرات الرئاسية بمختلف مراكز محافظة سوهاج من تكثيف تقديم خدماتها و الوصول إلى الترتيب الخامس بين محافظات الجمهورية.

وجاء ذلك نتيجة العمل بجهد و ترتيب والتزام بتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان واللواء الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج و كذلك القيادات بمديرية الصحة بسوهاج وعلي رأسها السيد الدكتور عمرو دويدار وكيل الوزارة.

جدير بالذكر أن فرق المبادرات الرئاسية التابعة لمديرية الصحة بسوهاج كثفت أعمالها مؤخراً و تواجدها بالمقرات الثابتة بالوحدات و المستشفيات و المنشآت الصحية و كذلك من خلال الفرق المتنقلة.

وأفاد الدكتور عمرو دويدار بأن تقديم الخدمات من خلال المبادرات الرئاسية والتى شملت مبادرة (فحص المقبلين علي الزواج ) والتى تقوم بتوفير حزمة من الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج، للكشف المبكر عن العديد من الأمراض المعدية وغير السارية، للتأكد من خلوهم من الأمراض التي قد تؤثر عليهما في المستقبل أو احتمالية انتقال الأمراض بينهما.

وكذلك مبادرة “صحة المرأة”، والتي تأتي لدعم صحة المرأة المصرية والتى تستهدف الكشف المبكر عن أورام الثدي والأمراض غير السارية والصحة الإنجابية للسيدات بالفحص والكشف الإكلينيكي عن المرض وتقديم العلاج بأحدث بروتوكولات العلاج بالمجان.

وتشمل المبادرة أيضًا التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية والكشف عن الأمراض غير السارية.

وشملت ايضًا مبادرة (التشخيص المبكر للأورام السرطانية ) وتستهدف أورام (الرئة ، القولون ، البروستاتا ، عنق الرحم ). وعلاجها ممـا يؤدى إلى ارتفاع نسب الشـفـاء وتقليـل نسب الوفيـات النـاتجة عن هذه الأمـراض. والقضاء على سرطان عنق الرحم في مصر بحلول عام ٢٠٣٠ وتستهدف المبادرة السيدات والرجال من سن 18سنة فما فوق

ومبادرة (الاعتلال الكلوى ) والتى تهدف المبادرة إلى الإكتشاف المبكر للإعتلال الكلوي المزمن وسط مجموعات المرضى الأكثر عرضة وهم مرضى السكر والضغط ومرضي انسداد المسالك البولية والحصوات الكلوية المتكررة للعمل على إيقاف تطور المرض واستعادة وظائف الكلى.

مضيفاً أن مبادرة (السمعيات ) والتى تأتي ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية، حرصاً على صحة الطفل المصري وتهدف المبادرة إلى الكشف المبكر وتقديم الدعم الطبي للأطفال حديثى الولادة الذين يعانون من ضعف وفقدان السمع وتقديم خدمات العلاج المناسبة و الإرشادات الطبية للوالدين وكيفية التعامل مع الأطفال.

وتضمنت ايضاً مبادرة (صحة الأم والجنين )والتى تُقدم الرعاية الصحية الأولية والكشف والتحاليل للأم والجنين .كما تهتم بتقديم الرعاية المتكاملة طوال فترة الحمل وبعد الولادة لمدة شهر ونصف

وتأتى مبادرة (إنهاء قوائم الانتظار) لتخفيف معاناة غير القادرين وإجراء الجراحات العاجلة والحرجة بأعلى جودة وفى أسرع وقت ممكن ، لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة فى التدخلات الجراحية الحرجة وهى مبادرة مجانية بالكامل.

أما عن مبادرة (قلبك أمانة )والتى تعتبر الرائدة التي أطلقتها وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع شركة "باير " العالمية تحت مظلة "100 مليون صحة "بهدف تعزيز الوعي الصحي وتقديم رعاية مبكرة للأمراض القلبية والأوعية الدموية، من خلال توفير الكشف المبكر والرعاية للمصابين بأمراض القلب والوقاية منها، وتعزيز الوعي بأساليب الحياة الصحية والغذاء المتوازن وممارسة الرياضة.

واخيرًا مبادرة ( كبار السن )وتستهدف الكشف المبكر عن المشكلات الصحية الأكثر شيوعاً في هذه المرحلة العمرية حيث تشمل حزمة الخدمات الطبية المقدمة الكشف عن الأمراض غير السارية كارتفاع ضغط الدم، والسكري، وأمراض القلب..بالإضافة إلى التقييم النفسي والتغذوي. ويقدم أيضًا خدمات الفحص الإكلينيكي العام، وحساب مؤشر كتلة الجسم، وفحوصات النظر، والفم والأسنان وكذلك إجراء فحوصات رسم القلب، والموجات فوق الصوتية على البطن و الحوض.

وقال " دويدار " إن القيادة السياسية سعت إلى أن تبنى سياسة حماية متكاملة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتقديم الدعم لجميع الفئات داخل المجتمع، وتحسين جودة الحياة في سبيل تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، إيماناً بأن التنمية الإجتماعية والإقتصادية والسياسية لا يمكن الوصول إليها دون إحداث تنمية بشرية حقيقة بمختلف المحاور والاتجاهات.