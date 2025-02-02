استئناف أعمال إنشاء كوبري "عزب التل" بديرمواس جنوب المنيا

استأنفت محافظة المنيا، أعمال الانشاء بكوبرى عزب التل بمركز ديرمواس جنوب المحافظة الذي يربط بين قرى شرق وغرب الإبراهيمية بطريق مصر/ أسوان الزراعي، بما يُسهم في إحداث نقلة نوعية في حركة النقل والمواصلات و القضاء على التكدس المرورى بالمركز وذلك بعد توقفه الفترة الماضية .

وتأتى أعمال إنشاء الكوبري تيسيرًا على المواطنين، وتخفيفاً لمشكلة الازدحام والتكدس، وتحقيق السيولة المرورية، فى اطار جهود المحافظة للتغيير والبناء الشامل في شتى القطاعات الخدمية والتنموية بكافة ربوع مراكز ومدن وقرى المحافظة وتقديم الدعم الكامل وإزالة المعوقات لتنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بنطاق المراكز والمدن لتحقيق السيولة المرورية اللازمة وتنشيط حركة التجارة كون قطاع الطرق أحد أهم مستهدفات التنمية المستدامة .

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