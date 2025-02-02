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الأحد 02 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تكليف الدكتورة شرين عايد مديرًا للمكتب الفني لوكيل وزارة الصحة بسوهاج

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة بسوهاج
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أصدر اليوم الأحد الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج قرارًا جديدًا بتكليف الدكتور شرين عايد مديرًا للمكتب الفني لوكيل وزارة الصحة بسوهاج.

جدير بالذكر أن “ عايد “ كانت تعمل كمسئول سلامة وأمان المريض  بمركز القلب والجهاز الهضمي ومسئول إدارة التدريب  ومسئول الميكنة بالتموين الدوائي، وحاصلة على بكالوريوس الصيدلة جامعة اسيوط ودبلومة  جودة الرعاية الصحية والعديد من  كورسات من جامعة John Hopkins وجامعة جورجيا و خريجة البرنامج الرئاسي ”المرأة تقود” و أحد أعضاء المكتب الفني لوكيل الوزارة.

يأتي ذلك ضمن جهود النهوض بالقطاع الصحي بالمحافظة و تمكين الشباب والمرأة.

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