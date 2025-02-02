"دور الهيئة الوطنية للانتخابات" ندوة بمعرض الكتاب.. اليوم

شهدت القاعة الرئيسية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب فى دورته الـ 56، ندوة نظمتها الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، تحت عنوان "دور الهيئة الوطنية للانتخابات في التوعية والتثقيف"، وأدارها الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب.

المعرض منصة للتثقيف والتوعية

افتتح الدكتور أحمد بهي الدين الندوة بالتأكيد على أهمية الحدث، مشيرًا إلى أن معرض القاهرة الدولي للكتاب أصبح منصة شاملة تتناول القضايا الوطنية والثقافية، مؤكدًا أن مشاركة شخصيات قضائية بارزة في فعاليات المعرض تعكس عودة حيويته وانخراطه في مختلف المجالات.

ونوه إلى دور الهيئة الوطنية للانتخابات في نشر ثقافة الجمهورية الجديدة، لا سيما بين الشباب، لدعم رؤيتهم نحو مستقبل أكثر استقرارًا وتنمية مستدامة.

مشاركة الهيئة الوطنية للانتخابات: واجب وطني

من جانبه، وجه المستشار حازم بدوي الشكر للقائمين على تنظيم المعرض، مشددًا على أهمية مشاركة الهيئة الوطنية للانتخابات في مثل هذه الفعاليات، باعتبارها مسؤولية وطنية تتجاوز الإشراف على الانتخابات إلى تعزيز وعي المواطنين بأهمية المشاركة السياسية.

وأكد “بدوي” خلال كلمته التي حملت عنوان "لازم تعرف"، أن الهيئة الوطنية للانتخابات تعمل باستقلالية تامة، وفقًا لما ينص عليه الدستور والقانون، حيث يتشكل مجلس إدارتها من قضاة بمختلف الهيئات القضائية. وأضاف أن التصويت حق دستوري وواجب وطني، يتيح لكل مواطن المساهمة في رسم مستقبل بلاده، مشيرًا إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تتم الانتخابات فيها تحت إشراف قضائي كامل، مما يضمن نزاهتها وشفافيتها.

إجراءات تسجيل الناخبين وضمانات النزاهة

أوضح المستشار أحمد بنداري، خلال حديثه، أن الهيئة الوطنية للانتخابات تأسست عام 2014، وهي مسؤولة عن إدارة الانتخابات والاستفتاءات وفق مبادئ العدل والمساواة والشفافية. واستعرض آليات تسجيل الناخبين، موضحًا أن عملية القيد في مصر تتم تلقائيًا عند بلوغ المواطن 18 عامًا، على عكس بعض الدول التي تتطلب التسجيل المسبق للمشاركة في الانتخابات.

كما تطرق إلى التحديات التي تواجه قاعدة بيانات الناخبين، ومن بينها تشابه الأسماء، مشيرًا إلى أن منظومة الرقم القومي تساهم في حل هذه الإشكالية من خلال كود خاص لكل مواطن. وأضاف أن تحديث بيانات الناخبين يتم دوريًا كل ثلاثة أشهر بالتنسيق مع عدة جهات، مثل وزارات الدفاع والداخلية والصحة، والنيابة العامة.

التحضيرات اللوجستية للعملية الانتخابية

تناولت الندوة أيضًا الجوانب اللوجستية التي تشرف عليها الهيئة، مثل توفير الحبر الفوسفوري، الطابعات، الماسحات الضوئية، وأوراق الاقتراع، إلى جانب متابعة وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية أثناء سير العملية الانتخابية. كما تتولى الهيئة تلقي التظلمات والشكاوى المتعلقة بالانتخابات، إضافة إلى إعلان النتائج النهائية.

في ختام الفعالية، توجه الدكتور أحمد بهي الدين بالشكر إلى رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيدًا بدورهم في تعزيز الوعي الانتخابي، مؤكدًا أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يمثل منصة مهمة لنقل هذه الرسائل الوطنية إلى جمهور أوسع.

وشدد على أهمية استمرار مثل هذه اللقاءات لنشر الثقافة الديمقراطية وتعزيز المشاركة السياسية في المجتمع المصري.