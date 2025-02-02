بدء حفل تكريم أبطال مسلسل "كوكب الشرق" بماسبيرو

بدأ منذ قليل حفل تكريم كوكب الشرق أم كلثوم بماسبيرو بالسلام الجمهوري ثم فيلم تسجيلي عن حياة “كوكب الشرق أم كلثوم، صاحبة العصمة التى استطاعت أن تعبر حدود الزمان والمكان ، فهي أسطورة الطرب العربي.

الفيلم التسجيلى تناول مسيرة صاحبة العصمة بصوت الفنان أحمد فؤاد سليم تخلله مقاطع لأهم أغانيها وعقب الفيلم، قدمت فرقة كورال أطفال وزارة الشباب والرياضة عرضًا.

يذكر أن أقامت اليوم الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلماني مساء اليوم حفلًا عن “كوكب الشرق” السيدة أم كلثوم في مسرح التليفزيون بماسبيرو.

يتضمن الحفل تكريماً لأسرة مسلسل أم كلثوم بمناسبة مرور 25 عاماً علي إنتاجه من قبل التليفزيون المصري، كما يتضمن التكريم حفلاً غنائياً لروائع كوكب الشرق تحييه الفنانة ريهام عبد الحكيم.



يشهد حفل أم كلثوم الذي يقام علي مسرح التليفزيون للمرة الأولي منذ سنوات عديدة، حضور نخبة من الفنانين المصريين في مقدمتهم مخرجة مسلسل أم كلثوم أنعام محمد علي ، وبطلة العمل الفنانة صابرين، والفنانة سميرة عبد العزيز أرملة الراحل محفوظ عبد الرحمن كاتب العمل ووالدة أم كلثوم بالمسلسل ، كما يشهد الحفل تكريم 16 فناناً من نجوم المسلسل الذي يعد أحد أهم مسلسلات السيرة الذاتية في العالم العربي. حيث يجري تكريم الفنانين: نادية رشاد ، رشوان توفيق، أيمن عزب، خالد الصاوي، ريهام عبد الحكيم ، منال سلامة ، أحمد عبد اللطيف، عبد العزيز مخيون، ميرنا وليد، رياض الخولي، أشرف زكي، توفيق عبد الحميد ، محمد ابو داود ، أحمد صيام ، كمال أبو رية، عزة بلبع، صفاء الطوخي ، مصممة الأزياء سامية عبد العزيز، مصور عماد.