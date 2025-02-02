الأهلي يهزم مودرن سبورت بثلاثية ويطارد بيراميدز على صدارة الدوري|صور

استعاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نغمة الانتصارات في الدوري الممتاز وحقق فوزا كبيرا على مودرن سبورت بثلاثية مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد، على ملعب السلام في ختام الأسبوع الـ11 من مسابقة الدوري الممتاز “دوري نايل”.

أحرز ثلاثية الأهلي نيجك جراديشار في الدقيقة 13 وإمام عاشور "هدفين" في الدقيقتين 29 و 39، بينما سجل هدف مودرن سبورت اللاعب أرنولد إيبا في الدقيقة 75.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة خلف بيراميدز المتصدر بينما يحتل مودرن سبورت المركز السابع عشر برصيد 7 نقاط.

تشكيل الأهلي

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة مودرن سبورت بعد قليل في الجولة الـ11 من مسابقة الدوري الممتاز.

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - مصطفى العش - كريم الدبيس

خط الوسط: مروان عطية - عمرو السولية - إمام عاشور

خط الهجوم: حسين الشحات - محمد مجدي أفشة - جراديشار

تشكيل مودرن سبورت

أعلن الفرنسي فرانك دوما المدير الفني لفريق مودرن سبورت تشكيل الفريق لمواجهة الأهلي بمسابقة دوري نايل.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: محمد دسوقي، محمود رزق، علي الفيل، جوناثان نجويم

خط الوسط: غنام محمد، علي زعزع، محمد هلال، محمد اميسي

هجوم: حسام حسن، ارنولد ايبا