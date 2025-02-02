طلاب جامعة المنيا يشيدون بزيارات معرض القاهرة الدولي للكتاب

عبر طلاب جامعة المنيا عن سعادتهم بالمشاركة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب مؤكدين أن المعرض يعتبر فرصة للتعرف على المعرض وما يحتويه من كتب متنوعة لزيادة وعيهم الثقافي والفكري.

وأشاروا إلى أنهم يعتزمون نقل ما شاهدوه في المعرض إلى زملائهم في الجامعة، والعمل على تنظيم أنشطة ثقافية متنوعة داخل الحرم الجامعي لتعزيز الثقافة والقراءة والاطلاع.

يأتى ذلك فى إطار حرص جامعة المنيا على دعم الأنشطة الثقافية،حيث انطلقت وفود 11 كلية لزيارة فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السادسة والخمسون، وذلك تحت رعاية الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا فى الفترة من 23 يناير وحتى 2 فبراير الجاري.

وقد انطلقت وفود كليات الطب البشري والتربية والتربية النوعية والحقوق ودار العلوم والحاسبات والتربية للطفولة والهندسة والتمريض والتربيه الرياضية والصيدلة، كما زار المعرض طلاب من أجل مصر وعدد من طلاب الاتحادات الطلابية والطلاب المتميزين في الأنشطة في الفترة من 23 يناير حتى 2 فبراير الجاري وسيتم زيارة باقي الكليات حتى 5 فبراير ليصل عدد الوفود 20 وفداً ، وذلك في إطار السعي الدائم للجامعة لنشر المعرفة وتعزيز الثقافة لدى الطلاب.

وأكد الدكتور عصام فرحات، على أهمية المشاركة في هذا الحدث الثقافي الكبير الذي يعد من أهم معارض الكتاب الدولية على مستوى العالم، لما يحتويه من اصدارات في مجالات متنوعة، من بينها الأدب، والفكر، والعلم، والتاريخ، والعلوم الطبيعية والاجتماعية.



وأوضح، أن هذه المشاركة تمثل فرصة ثمينة للطلاب للتعرف على أحدث الإصدارات العلمية والثقافية، كما تعزز من ثقافة القراءة والاطلاع في مختلف المجالات، كما يعبر المعرض عن مكانة مصر الحضارية ودورها الريادي في تعزيز الثقافة.

وتفقد الطلاب خلال هذه الزيارات أجنحة وزارات الدفاع والداخلية والثقافة وهيئة الرقابة الإدارية، والعديد من الأجنحة الأخرى ودور النشر المختلفة، حيث تعرفوا على أحدث الإصدارات من الكتب المطبوعات.

وقد أشرف على تنظم الزيارات الدكتور حسام عبد الرحيم منسق عام الأنشطة الطلابية، ووليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة، ومحسن سيد مدير إدارة الأسر والاتحادات.