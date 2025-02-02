رئيس جامعة المنوفية يشارك في تعبئة كراتين قافلة إغاثية إلى أهالي غزة

دعما لأهالي قطاع غزة شارك الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، في تعبئة كراتين المساعدات خلال تفقده أعمال تجهيزات المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة والتي تضم كافة الإحتياجات الأساسية من الإعانات الغذائية والمستلزمات المعيشية، والتي تتم بالتنسيق التام بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وجمعية الهلال الأحمر والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال والجامعة لتوفير إحتياجات أشقائنا في قطاع غزة .

رافق رئيس الجامعة الدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وكان في استقبالهما محمد موسى رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الاحمر والمهندس مصطفى بسيوني نائب رئيس مجلس الإدارة وعبد الله عياد امين صندوق الجمعية.

أشاد الدكتور أحمد القاصد بجهود القيادة السياسية في سبيل تهدئة الأوضاع ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف القاصد أن الدولة المصرية حريصة على تواصل تدفُّق قوافل المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح في مشهد يعكس تضامنًا كبيرًا مع الشعب الفلسطيني الشقيق ، مشيدا بالجهود المبذولة لمساعدة أهالي القطاع والتي تجسد تكاتف المؤسسات الوطنية، وتعكس حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على دعم الأشقاء في قطاع غزة.

وثمن رئيس جامعة المنوفية جهود جمعية الهلال الأحمر المصري وما يقومون به من جهود إغاثية شاملة تجاه الأشقاء في قطاع غزة الي جانب دورهم الرائد في العمل الخيري والمجتمعي مؤكدا علي حرص الجامعة علي التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لخدمة المجتمع وأهالي المحافظة .

كما اثني الدكتور أحمد القاصد علي جهود طلاب جامعة المنوفية المتطوعين في الجمعية وحرصهم علي المشاركة في العمل العام وتقديم المساعدات لأهالي غزة .