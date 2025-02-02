رئيس أشمون يجتمع بممثلي الجمعيات الأهلية لبحث تطوير منازل الأسر الأولى بالرعاية

عقد خالد النمر، رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي الجمعيات الأهلية على مستوى المركز، لمناقشة آليات رفع كفاءة منازل الفئات الأولى بالرعاية.

حضر الاجتماع طارق سعد جمعة، نائب رئيس المدينة لشؤون القرى، و سلوى عبد ربه، مدير إدارة التضامن الاجتماعي بأشمون، و حسام حسن، مسؤول ملف "حياة كريمة" بالمركز، بالإضافة إلى ممثلي الجمعيات الأهلية ورؤساء الوحدات المحلية القروية.

وخلال اللقاء، شدد "النمر" على أهمية التعاون بين كافة الجهات المعنية، وتذليل العقبات لتقديم الدعم اللازم للأسر المستحقة، مشيرًا إلى ضرورة التنسيق الكامل مع الجمعيات الأهلية ورجال المجتمع المدني للإسراع في تنفيذ أعمال التطوير ورفع كفاءة المنازل.

وأكد أن عملية الحصر الميداني لهذه المنازل قد تمت بدقة بالتعاون مع الوحدات المحلية وإدارة التضامن الاجتماعي.

وفي ختام الاجتماع، أشاد رئيس المركز بالدور المجتمعي الفاعل للجمعيات الأهلية، مثمنًا جهودها في تقديم الدعم والمساهمات التي تسهم في تحسين حياة الأسر الأكثر احتياجًا بقرى مركز أشمون.